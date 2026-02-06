Ayudamemoria

Las brujas de Salem

Teatro. Del 7 de febrero al 1° de marzo, sábados a las 20.00, domingos a las 19.00. Teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Entradas: 550 pesos (2x1 para Comunidad la diaria).

La Comedia Nacional trae a escena este clásico de Arthur Miller con dirección de Andrés Lima. Rumores de brujería como parte de una histeria colectiva que lleva a la “justicia” a un grupo de muchachas de una comunidad puritana. En este montaje, 60 espectadores serán parte del jurado.

Horizontes de verano

Cine. Miércoles de febrero a las 20.00. En Museo Zorrilla (Zorrilla de San Martín 96, Punta Carretas) y Centro Cultural de España (CCE, Rincón 629). Entrada gratuita.

Películas uruguayas y españolas se cruzan en estos dos centros culturales para visionar el verano en las pantallas. En el CCE estarán El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova, el 11, y Los tiburones, de Lucía Garibaldi, el 25. En el Zorrilla se podrá ver La virgen de agosto, de Jonás Trueba, el 18.

Ballets rusos

Música y danza. Miércoles 11 y jueves 12 a las 20.30. Teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Entradas: 450 a 970 pesos.

La Filarmónica de Montevideo, con dirección de Martín García y coreografía de Rosina Gil, ofrece un concierto en el que la orquesta entra en complicidad con la danza para recuperar uno de los momentos centrales de la historia del ballet.

En la azotea

Cine. Centro de Fotografía de Montevideo (18 de Julio 885). Martes 10 y martes 24 a las 20.00. Entrada gratis (entrega de números desde las 18.00).

En la azotea del antiguo bazar reciclado en centro cultural se proyectarán Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, de Jorge Fierro (el 10), y de la imprescindible El país sin indios, de Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez (el 24).

Viento blanco

Teatro. Del 19 al 22 de febrero, jueves a sábado a las 21.00, domingo a las 19.30. Sala Zavala Muniz del teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Entradas: 650 pesos (2x1 para Comunidad la diaria).

Después de haber pasado por el Fidae de Montevideo y por Teatro a Mil de Santiago de Chile, esta obra surgida de la factoría del dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco regresa a la capital uruguaya. Una historia de amistad, aislamiento, huida y despedidas, con dramaturgia de Santiago Loza y actuación de Mariano Saborido.

Bicentenario

Música. Lunes 16 de febrero, al atardecer. Fortaleza de Santa Teresa (Rocha). Entrada gratuita.

Como parte de los festejos de los 200 años de la independencia uruguaya, No Te Va Gustar presenta su disco Florece en el caos. En caso de lluvia se traslada al martes 17.