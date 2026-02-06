Economía | Contra el autoritarismo de la libertad financiera

Verónica Gago y Lucía Cavallero. Tinta Limón; Buenos Aires, 2025. 216 páginas, 590 pesos.

Como se intuye desde el título, Contra el autoritarismo de la libertad financiera es un manifiesto contra el terrorismo financiero que somete mediante el endeudamiento y al mismo tiempo niega las formas de interdependencia necesarias para la reproducción de la vida. Gago y Cavallero, militantes, investigadoras y feministas en iguales proporciones, vuelven a confirmar la lucidez de su pensamiento para entender la época en este nuevo ensayo, que continúa lo expuesto por Gago en La razón neoliberal (2014), y el libro que publicaron juntas años atrás, Una lectura feminista de la deuda (2019). Si en el primer trabajo se retrataba el “neoliberalismo desde abajo” que moldea las subjetividades emprendedoras actuales, en el segundo se expone a la deuda –tanto de países como de personas– como método de saqueo y sometimiento de poblaciones hoy ultraprecarizadas. Estos procesos son clave para entender el extractivismo financiero de las familias, que funciona en espejo con el modelo económico extractivista.

Mediante la articulación de lo global con lo local, lo histórico con lo actual, la praxis con la teoría, las autoras dejan en claro el anudamiento entre neoliberalismo, autoritarismo y antifeminismo. Si en Argentina este último cobró tanta fuerza, hasta convertirse en un “antifeminismo de Estado”, es precisamente porque la ultraderecha combate las formas de construcción comunitaria del feminismo y su politización de la reproducción social. Para superar la desesperanza, el libro cierra con conversaciones con militantes que abren la imaginación política.