Genocidio, anexiones, agresión: Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas. Ni a sus aliados, ni a las Naciones Unidas. Ni de sus fines, ni de sus medios, aunque sean manifiestamente ilegales. El resto del mundo parece no poder poner freno a una carrera sin control que ha incendiado Oriente Medio y amenaza la economía de todos. El Sur Global, dividido, solo se compromete a regañadientes y Europa permite el bombardeo de barrios residenciales de Beirut, así como de infraestructuras civiles iraníes. La sociedad israelí, por su parte, y salvo protestas aisladas, sigue apoyando las iniciativas militares de su gobierno.
- Cuando Israel arrastra a Estados Unidos, por Adlene Mohammedi.
- ¿Rusia como gran vencedora?, por Hélène Richard.
- Los hutíes se lanzan, por Quentin Müller.
- ¡Silencio, disparamos!, por Gideon Levy.
- Líbano bajo fuego, por Akram Belkaïd.
- Una docilidad tan mal recompensada, por Serge Halimi y Pierre Rimbert.
- Los trovadores de la guerra, por Anne-Cécile Robert.
- Rock iraní, por Erick Tedesco.
- El mito de los bombardeos decisivos, por Mathias Delori.