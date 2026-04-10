Poesía | Un millón de perros

Pablo Thiago Rocca. Yaugurú; Montevideo, 2025. 68 páginas, 500 pesos.

No es necesario saber que este libro forma parte de una trilogía con Nada (2009) y La bicicleta etrusca (2014). Tampoco que tiene lazos, en algunos de sus textos, con Los cuadernos del Dios Verde (2020), poemario que le valiera a su autor el Premio Onetti. Nada de eso se necesita para disfrutar de un trabajo sólido, maduro, que confirma el lugar relevante de Pablo Thiago Rocca, de recién cumplidos 60 años, en la poesía uruguaya actual: una presencia no demasiado presente que cada cinco años aporta al corpus un libro de gran calidad y meditada factura.

Aquí combina textos en prosa con otros escritos en verso, para dar como resultado una serie de estampas que conforman una unidad casi narrativa acerca de la compleja interrelación entre Perro y Niño, mezclando lo que parecen ser recuerdos de la infancia con especulaciones filosóficas. Equilibrado y sensible, el resultado encanta en el doble sentido de la palabra. Los collages de Pepe Viñoles le agregan valor, continuando la colaboración con artistas plásticos de libros anteriores, herencia de su carácter de curador y crítico de artes visuales. La “cola” final sitúa las referencias de algunos conceptos que van desde Heráclito a Nicanor Parra.