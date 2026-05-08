Energía y riesgo

El uso del estrecho de Ormuz como carta de negociación en la guerra entre Estados Unidos e Irán, por uno y otro contendiente, volvió a colocar sobre la mesa el carácter de la energía como elemento desestabilizador global. Esto se suma a la amenaza potencial de una crisis financiera que recuerda, según algunos analistas, a la tormenta de las subprime de 2008.