Narrativa | Entregas de Forastera vol. 1

Varios autores. Forastera, Montevideo, 2025. 336 páginas, 1.190 pesos.

Editorial centrada en la traducción literaria rioplatense, Forastera vuelve a sorprender. A fines del año pasado sacó de imprenta una pequeña caja sostenida con el aporte de los Fondos Concursables para la Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, que se espera que sea el primer volumen de una serie de aperitivos literarios. Merece sostenerse en el tiempo.

La selección incluye La dama del fotógrafo, de la francesa Colette, traducida por Juan Carlos Mondragón, que fuera parte de su libro Gigi (1945); el horror folk de Los sueños de la casa de la bruja, de HP Lovecraft, traducido nada menos que por Ramiro Sanchiz; la historia fantástica La fábrica de humanos (1890), del psiquiatra y escritor bávaro Oskar Panizza, en versión de Leticia Hornos Weisz; Juego de paciencia y otros cuentos (1888), de Matilde Sarao, que nos trae del italiano la gran Georgina Torello; y un fragmento de Nido de nobles (1859), del ruso Iván Turgueniev, traducido por el poeta y narrador Roberto Echavarren, en sí mismo una leyenda literaria de esta parte del mundo.

La cuidada edición se corona con una noticia final que pone en contexto la obra y el autor, y con ilustraciones de Elián Stolarsky. Podría decirse que el trabajo, en un conjunto que prioriza la brevedad, participa de las necesidades que marca el presente volviéndose un “regalo” de éxito seguro. Sin embargo, no se limita a ese buen pronóstico. Este volumen 1 participa también del riesgo de una editorial que trabaja con seriedad filológica y que apuesta de modo permanente por la belleza.