EDITORIAL
Foto del mes | Andrew Caballero-Reynolds / AFP
REPORTAJE
Los sentidos de una olla | Federido Medina - Alessandro Maradei
ENSAYO
Las recetas de Florita | Cecilia González - Victoria Gesualdi
CRÓNICA
Un té en el desierto | Franca Levin
ENSAYO
Amarga invención de Satanás | Sofía Reynal - Belén Valverde
ENTREVISTA
Hilos conductores | Ángeles Blanco - Guillermo Legaria
REPORTAJE
Sazón y gorrión | Salvador Neves - Natalia Rovira
CRÓNICA
Degustación villera | Hernán Panessi - Anita Pouchard Serra
REVIEW
Gaza: hambruna y exilio | Sari Bashi
REPORTAJE
Salú | Macarena Langleib - Lautaro Hourcade
FOTORREPORTAJE
Al paso | Rodrigo Viera Amaral
CRÓNICA
Lo que nutre | Agustina Ramos - Enrique García Medina
CRÓNICA
El precio justo de la yerba mate | Diego Vila