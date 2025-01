El editor uruguayo Edmundo Canalda falleció este lunes en Marindia a los 76 años de edad, según informó inicialmente Crysol. Fue reconocido por su labor al frente de la editorial Fin de Siglo, que fundó en 1991 tras llevar adelante varios proyectos comunicacionales del MLN-Tupamaros.

Por su militancia en el movimiento, al que se unió en 1970, estuvo preso en el Penal de Libertad desde 1972 a 1981. Antes, había formado parte de la agrupación Reforma Universitaria, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Tras ser liberado, y luego de terminada la dictadura, Canalda dirigió el semanario Mate Amargo y fue parte de la conducción de la editorial TAE y de Radio Panamericana. Tras diferencias con la conducción del MLN, emprendió el trabajo editorial de manera independiente.

“En los primeros emprendimientos, como Mate Amargo o Radio Panamericana, podían estirar lo más posible nuestros grados de libertad, pero sabíamos que estábamos limitados. Eso generó contradicciones que se fueron resolviendo, pero con la posición del MLN predominando. No tener esas limitaciones implicó un cambio radical, porque hoy no estudio los temas en función de lo que beneficia o no a un grupo político”, decía Canalda a la diaria en una entrevista con ocasión de los 20 años de Fin de Siglo.

Allí agregaba: “Desde el pique la editorial promovió una especie de apertura en cuanto a opiniones, a polémicas, en cuanto a no hacer mucho distingo desde el punto de vista partidario a la hora de publicar algo. De alguna manera, continuaba lo que había sido el semanario 20/21, que también pretendió ser pluralista y abierto”.

En efecto, los temas y los encares que comenzó a editar Canalda tenían un grado de amplitud y penetración destacable: investigaciones periodísticas, trabajos históricos, literatura infantil y también publicaciones cercanas a la autoayuda distinguieron a la nueva editorial desde sus inicios. El primer gran éxito de ventas, La locura uruguaya, del psicólogo Gustavo Ekroth, aparecido en el año de fundación de Fin de Siglo, lleva vendidos más de 60.000 ejemplares.

Canalda también dio lugar a miradas políticas que no necesariamente coincidían con las que había sostenido años antes. Por caso, Historias tupamaras (2008), de Leonardo Haberkorn, reúne visiones encontradas en torno a “mitos” del MLN. Su olfato comercial, además, le permitía anticipar algunas polémicas, como las que generó el libro Pepe: coloquios, de Alfredo García, publicado durante la campaña electoral de 2009; allí el entonces candidato presidencial José Mujica deslizaba opiniones controvertidas no sólo sobre adversarios, sino también sobre aliados políticos.

Carlos Maggi, Fanny Puyeski, Adolfo Garcé, Carlos Liscano, Germán Deagosto, Gonzalo Ehyerabide, Lía Schenck, Juan Grompone fueron tan sólo algunos de los autores que en tres décadas y media publicó la editorial, que acumula más de 800 títulos, a los que en los últimos años incorporó una línea de ficción de autores jóvenes.

Aunque continuó vinculado a Fin de Siglo como asesor, en 2023 Edmundo Canalda dejó la dirección de la editorial. Su hija Estefanía, que ocupó el lugar, lo despidió en redes sociales con versos de “El país de las maravillas”, el tema de Canciones Para No Dormir La Siesta: “Así tendrás las botas de siete leguas / de los demás, que sueñan como tú sueñas, / y aquel país nacido de fantasía / será tan cierto algún día / como un pedazo de pan”.