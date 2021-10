No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La falta de regulación y la prohibición de la venta de artesanías en espacios públicos del departamento de Maldonado llevó a los integrantes del Colectivo de Artesanos Itinerantes a presentar un proyecto de decreto ante la Mesa de la Junta Departamental de Maldonado (JDM), para que la Comisión de Legislación lo estudie.

El documento fue enviado el 15 de marzo y desde entonces no se han visto avances, señaló María Pía Usher, integrante de la agrupación, quien manifestó su preocupación por la falta de soluciones de cara a la temporada estival que se aproxima.

“Hemos ido varias veces a la JDM. Presentamos una carta al presidente (José Luis Sánchez) para ver si puede mover el decreto porque está bastante quieto”, contó Usher. Agregó que, en la última exposición que hizo el colectivo en la JDM, fueron informados que la Comisión de Legislación se encuentra a la espera de concretar reuniones con los alcaldes y con integrantes de la Cámara Empresarial de Maldonado. “No entendemos por qué tiene que opinar sobre algo que es de la cultura”, expresó la artesana.

Esta semana el colectivo se manifestó en la explanada de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) y solicitó dos audiencias con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que aún no fueron respondidas, indicó Usher en diálogo con la diaria. Sí fueron recibidos por el coordinador de la Dirección de Gestión Ambiental de la IDM, Carlos Medina. En la reunión los integrantes manifestaron su temor a ser expulsados de los lugares públicos a partir del 31 de octubre, cuando las autoridades comenzarán a solicitar un carné de venta ambulante.

La situación de los artesanos varía según el municipio

El decreto que planteó el colectivo tiene como objetivo amparar y fomentar la actividad de los artesanos y habilitar espacios públicos para la exposición y la venta. Como es de carácter departamental, el Colectivo de Artesanos Itinerantes dialogó con los alcaldes de Maldonado, San Carlos, Punta del Este y Piriápolis para encontrar soluciones que permitan exponer los productos manufacturados sin arriesgarse a decomisos por parte de la IDM.

En Punta del Este y Piriápolis es donde los artesanos encuentran mayores restricciones para su actividad, afirmó Usher. Además, son los lugares donde se obtienen mayores ganancias debido a la presencia de turistas.

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, propuso que el colectivo organizara un evento por mes, pero cuando solicitaron la autorización, fue rechazada. En el Municipio de Piriápolis está prohibida la exposición de artesanías en la rambla. El alcalde, René Graña, dijo a los integrantes del colectivo que habilitará ese espacio cuando se apruebe el decreto.

Los artesanos encontraron mayor receptividad en el Municipio de Maldonado, donde les ofrecieron la posibilidad de obtener el carné de venta ambulante, que si bien no regula la artesanía, sino la venta de mercancías, surge como una alternativa mientras se estudia el decreto. “Entendemos que el Municipio de Maldonado es uno de los que están poniendo más de su parte”, dijo Usher. No obstante, varios artesanos han solicitado el carné y no se los otorgaron, agregó.

El alcalde de San Carlos, por su parte, autorizó la venta itinerante en la mayoría de los espacios públicos, con excepción de las ferias vecinales. De todas formas, San Carlos es el municipio que ha liberado más lugares.