Pueblo Edén es una localidad ubicada a 41,5 kilómetros de la capital de Maldonado y pertenece por jurisdicción al municipio de San Carlos.

En el último censo, de 2011, figura con una población de 86 habitantes. En los últimos meses ha tomado fuerza en el rubro turístico, de la mano de emprendimientos gastronómicos, posadas y alquiler de residencias.

Vecinos de la zona manifestaron preocupación por la instalación de una cantera cerca del pueblo, ya que, según afirman, va en contra del concepto de “slow-town” o “pueblo tranquilo” que se ha convertido en el favorito de muchos turistas durante los fines de semana.

La cantera ocupa varios padrones de la 4ª Sección de Maldonado, en un área de 56 hectáreas y quedaría instalada en el kilómetro 19, en el empalme de las rutas 12 y 9.

Uno de los vecinos de Pueblo Edén, Juan Carlos Hermelo, explicó que se estima que se realizarán tres explosiones semanales, una molienda y la circulación de unos 40 camiones con zorra a diario, transportando el producto extraído. “No nos oponemos a la cantera, pero sí a la cantera en ese lugar. El entorno no da para ese emprendimiento, hay casas a 160 metros”, advirtió.

Hermelo expresó que el tipo de piedra molida que pretenden sacar no es de ningún tipo específico y se puede conseguir “en cualquier lado”. “Esta es una zona turística y la vamos a defender a muerte”, señaló.

Gestiones

Por otra parte, los vecinos enviaron al Ministerio de Ambiente una carta con las inquietudes sobre la instalación de la cantera, pero aún no han obtenido respuesta. “Fue una inspección al lugar, eso ya es un paso. Pero hicieron todo mal gestionado, la empresa presentó documentación como que se había notificado a los vecinos y se habían hecho inspecciones, cosa que nunca sucedió”, agregó.

Los residentes se han reunido con los diputados del Partido Nacional Diego Echeverría y Rodrigo Blás, con el frenteamplista Eduardo Antonini y en noviembre estarán con Sebastián Cal, de Cabildo Abierto.

El alcalde del municipio de San Carlos, Carlos Pereyra, también está al tanto del tema. No obstante, los vecinos quieren ser recibidos por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, pero hasta ahora no han tenido éxito. “Más allá de que su palabra no tiene injerencia, que salga a decir que defiende la zona turística nos da un respaldo tremendo”, sostuvo Hermelo.

Blás, por su parte, elevó el 13 de octubre un pedido al Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente y a la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) para dar por caducado y no otorgar el permiso a la empresa.

Según Blás, se debe preservar la zona como punto de residencia y como punto turístico, que en los últimos tiempos ha tenido “gran auge y crecimiento”. El diputado dijo que la cantera estaría ubicada en una zona de protección paisajística y debe ser “prioridad ambiental proteger la vegetación y valores de recursos naturales”.

Otro punto a tener en cuenta, según el diputado, es el uso de explosivos en el lugar para el funcionamiento de la cantera, algo que pondría en peligro a los habitantes y al entorno. También remarcó que si bien la empresa solicitó los permisos hace dos años, todavía no ha iniciado ningún tipo de obras y las autorizaciones están vencidas.

El director de Dinamige, Marcelo Pugliese, dijo a la diaria que la ubicación de la cantera no es en Pueblo Edén, sino cerca de la zona, a unos diez kilómetros del centro poblado.

Con respecto a los trámites que iniciaron en 2015, señaló que no existe “ningún tipo de problema”. Pugliese aclaró, sin embargo, que todavía falta un permiso del Ministerio de Ambiente. El expediente de la concesión para la explotación aún está en trámite y hasta que no se firme el acta, la cantera no puede trabajar.

Pugliese dijo que informó al diputado Blás al respecto y aseguró que el proceso se hizo en sintonía con lo que establece el Código de Minería. “El predio está totalmente habilitado, así como hay canteras en otras zonas urbanas”, acotó. Pugliese expresó que en estos casos se le exige a la empresa que tenga ciertas reuniones con los vecinos para comunicar que se va a instalar una cantera y la empresa contestó que sí mantuvieron esas reuniones. “Por acá está todo encaminado correctamente”, concluyó el funcionario.