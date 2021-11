El martes 17 de noviembre la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) presentó una demanda de acceso a la información pública ante la Justicia debido al “ocultamiento” de datos sobre el gasto en pautas publicitarias, correspondiente al ejercicio de este año, que le destinó la Junta Departamental de Maldonado (JDM) a medios de comunicación locales.

Este viernes se cumple el plazo para que la JDM brinde la información completa solicitada por el FA, según dictaminó la jueza Claudia Valletti el martes en la audiencia que se celebró en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de sexto turno.

Hasta ahora el FA obtuvo fragmentos de la información solicitada, entre ellos, dos páginas de la documentación, a las que accedió _ la diaria_. Allí aparece el listado de medios beneficiados en 2021, con montos mensuales que rondan entre los 10.000 y 50.000 pesos, aunque hay un caso de una persona que recibió 90.000 pesos mensuales.

El presidente de la Junta Departamental, José Luis Sánchez, justificó que el dinero que se destinó a los medios locales fue una forma de “colaborar” debido a los perjuicios de la pandemia. Aseguró, además, que el gasto anual en publicidad será de 14 millones de pesos y no 20 millones como estimaron los ediles de la oposición.

Reacciones políticas

Luego de que se filtraran algunas páginas donde aparecen variados montos que reciben los canales, radios y portales, este martes el diputado colorado Eduardo Elinger criticó el gasto publicitario de la JDM desde su perfil en Twitter.

“Mirando pauta millonaria de Junta Departamental de Maldonado a canal de cable ‘inexistente’ en relación a otros medios comprendo claramente descarada estrategia, al igual que un semanario. Honestamente que me tengan vedado no me incomoda en absoluto, lo grave es que se olvidan quién regula los medios”, expresó.

Mirando pauta millonaria de Junta Deptal a canal de cable "inexistente" en relación a otros medios, comprendo claramente descarada estrategia al igual que un Semanario. Honestamente q m tengan vedado no me incomoda en absoluto, lo grave es que se olvidan quien regula los medios. — Eduardo Elinger (@elingereduardo) November 22, 2021

Horas más tarde se dirigió a la misma red social y escribió: “Vale aclarar que a mí no me asustan las pautas publicitarias en medios de Organismos Públicos. Lo que me repugna es el manejo de algunos (pocos medios) que hacen de la información, volviéndose descaradamente oficialistas, son militantes encubiertos y no periodistas”.

Este martes, en la sesión ordinaria, el edil por el Frente Amplio y coordinador de bancada, Joaquín Garlo, indicó que también solicitarán la información de los gastos de la tarjeta corporativa de la presidencia de la Junta Departamental, con el fin de saber qué se hace con “los dineros del pueblo de Maldonado”.

Agregó que mediante la demanda de acceso a la información pública buscan conocer el gasto de medio millón de dólares invertidos en los medios de comunicación o en “no sabemos qué”, y expresó que Sánchez le echó la culpa de la situación económica del órgano a un edil de su propio partido -el expresidente-, por una “herencia maldita”.

Por su parte, el expresidente de la Junta Departamental y edil del Partido Nacional por el sector de Sartori, Adolfo Varela, dijo en la sesión que no es la primera vez que escucha que a su sucesor le tocó recibir una deuda.

Varela señaló que el 16 de noviembre de 2020, cuando faltaban diez días para el cambio de autoridades, le envió un mensaje al entonces director general de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, y le solicitó que “por lo menos” la intendencia se pusiera al día con lo que le debía del mes de octubre a la JDM. El informe, según afirmó el edil, establecía que la comuna debía unos cinco millones y medio de pesos.

“Había una situación financiera complicada en la intendencia que supimos subsanar, pero es mentira que este presidente haya dejado un pasivo o deudas”, concluyó.