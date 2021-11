Durante la dictadura, en Malonado operaron centros de detención y tortura; por ejemplo, en el actual Paseo San Fernando, que funcionaba como cuartel, y el Batallón N°4, ubicado en ruta 9 y Laguna del Sauce.

Eduardo Mondello era del departamento de Lavalleja pero vivía en Maldonado. Fue fotógrafo y militante del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros, tenía 30 años, era casado y tenía dos hijos. A Mondello ya lo habían capturado y torturado en varias oportunidades desde 1972, según contó a la diaria Nany Salazar, abogada defensora de víctimas y familiares denunciantes de delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la dictadura en Maldonado.

En la “investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay” de la Universidad de la República, recabaron información y testimonios de varios desaparecidos - detenidos durante esos años. Mondello declaró ante el Juez Letrado de Primera Instancia en Lavalleja, luego de que lo secuestraran por primera vez, que estuvo a la intemperie con el torso desnudo durante la noche, con las piernas abiertas y las manos levantadas en la nuca.

“En esa posición estuve durante mucho tiempo y como consecuencia de ello, tengo el brazo dormido, no lo domino, (…) Recibí golpes en el estómago, en el hígado, en los riñones, que me causaron dolores que no creo que pueda resistir nuevamente. Me hicieron tirar al suelo y luego me ordenaron que me levantara siendo los cabellos pisados por ellos y mientras me hacían preguntas me arrancaban los pelos del pecho”, contó.

El 6 de marzo de 1976, próximo a las 3 de la mañana, fue secuestrado y conducido al batallón N°4 de Maldonado. Tres días después de su secuestro y luego de varias torturas, fue asesinado y el cuerpo de Mondello fue entregado a la familia con la orden de no abrir el cajón. La familia realizó el velatorio en la casa, con camiones militares custodiando el lugar, desoyeron la orden del cajón y finalmente decidieron ver el cuerpo del militante comprobando las lesiones y amputaciones del cuerpo.

Tras la recopilación de testimonios, se logró recomponer los hechos de esas últimas horas. Salazar señaló que Moisés Salgado, quien era médico forense en ese entonces, fue quién realizó la autopsia del cuerpo y constató todas las torturas que le habían hecho. Además un soldado raso, dijo que el día de la muerte de Mondello, escuchó los gritos y que un alférez salió de una sala gritando, “lo maté, se me fue la mano”.

Este lunes 15 de noviembre se cumplieron 76 años del nacimiento de Mondello. El comité del Frente Amplio en Piriápolis que lleva su nombre y militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos recordaron en redes sociales su figura, y reclamaron verdad, memoria y justicia. “Nuestro comité lleva su nombre como homenaje, Eduardo vive en todos y todas las militantes que hacen parte de la rica historia del Mondello”, indicaron desde el comité de base.