Arrancó noviembre y hay varias actividades en la agenda cultural para el departamento de Maldonado.

El Kavlin Centro Cultural presenta Variaciones un proyecto de acompañamiento y formación de artistas de la región este. La exposición será a las 19.30 del viernes 5 de noviembre en Calderón de la Barca, barrio Jardines de Córdoba.

El viernes 5 en Piso Zero de Punta del Este se ofrecerá un show de stand up por Javo Machado. El aforo es limitado, la entrada cuesta 200 pesos. Es en La Salina esquina 2 de febrero. Las reservas se pueden realizar al 099 104 678.

El mediodía de jazz de La Curandería presenta a Mr.Effe y Buscavida con “Sepé de la tierra y el barrio”. A partir de las 12.30, en Román Guerra 638. El evento es con colaboración artística, se pueden realizar reservas y consultas al 092549154.

En La Corniche de Piriápolis tocará Prado de Nardo el sábado 6 de noviembre a las 21.00 en Rambla de los Argentinos esquina Freire. Se realizan reservas al 095 071 992.

En la parada 12 de la brava, en Ocean Club, Punta Motors presenta We are back. Vol.2_ con música electrónica a cargo de Roberto Suárez, Fernando Mosteiro y Leo Her. Habrá un set especial de Alfredo Etchegaray y banda en vivo:Tina Ferreira. El encuentro será el sábado 6 a partir de las 22.00.

En El Popu Playa el sábado 6 habrá noche de bandejas a cargo del DJ Lucio Figueredo, junto a una propuesta gastronómica, cervezas locales y jugos naturales. En La Barra, Camino Cerro Eguzquiza esquina Juan Pedro López. La entrada es libre y gratuita.

El sábado 6 en el Mercadillo del Sauce tocarán los Swing Dealers clásicos e improvisaciones de bluegrass, manouche y swing. La banda integrada por Fabian da Silva, Leonardo Furdek, Bruno Taveira y Martín Porras. En la misma jornada será el cierre de los talleres de candombe que se realizan en el espacio cultural. El espectáculo será a las 13.30 en Av. Artigas y Juan Díaz de Solís, Sauce de Portezuelo.

El domingo 7 a partir de las 14 horas, se desarrollará la primera edición del Festival de Autores Maldonautas. Una rotativa de artistas que rendirán homenaje al músico local Raúl García, a un año de su desaparición física. Actuarán más de 20 artistas locales. Será en la Torre del Vigía de Maldonado, durante toda la tarde, la entrada es libre y gratuita.

El mediodía del 13 de noviembre se realizará Punta Fest: La bienvenida 2022 que traerá a Denis Elias, El Reja, Chacho Ramos y Luana. Será en el estacionamiento de la Liga de Fomento en la parada 1 de playa mansa. Habrá servicio gastronómico y venta de cervezas. La entrada es libre y gratuita.

El sábado 13 en Restó 1953, la cantina del Club Ateneo de Piriápolis, tocarán Maxi y Pablo Porciúncula a las 21.00. El costo del ticket artístico es de 300 pesos. Se pueden reservar lugares al 093 840 104.