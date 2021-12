El viernes 10 de diciembre se celebrará el primer Foro sobre Turismo y Cannabis de Punta del Este organizado por el centro de estudios sociales y políticos Siembra Maldonado, en el marco de la presentación del proyecto de Ley sobre Turismo Cannábico, que realizarán los diputados frenteamplistas Eduardo Antonini, Sebastián Sabini y el senador Alejandro Sánchez.

De aprobarse el proyecto de ley, los turistas podrían acceder al cannabis con efectos psicoactivos y derivados de éste, durante su estadía en el país, y los clubes cannábicos y las farmacias adheridas al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) estarían habilitadas a proporcionarlo. A su vez, emprendimientos turísticos acreditados por el Ministerio de Turismo podrían asociarse con los clubes de membresía.

También propusieron modificar el inciso F del artículo 3 del Decreto de Ley N° 14.294 sobre el máximo de socios que puede tener un club y el máximo de plantas. Si se aprueba el proyecto, el máximo de socios pasará de 45 a 200 y la cantidad de plantas de 99 a 300, de las cuales se podrá recolectar una cantidad proporcional al número de socios.

En la exposición de motivos del proyecto se plantea que la venta de cannabis a turistas potenciará la principal actividad generadora de divisas en el país -según datos de la Agencia Responsable de la promoción de exportaciones e inversiones, Uruguay XXI- para superar “la crisis” que vivió el sector como consecuencia de la emergencia sanitaria.

“Esta iniciativa seguramente dinamizará el proceso de recuperación económica que tanto urge a nuestro país, generando nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento de la economía y los puestos de trabajo”, se lee en la propuesta.

Por otra parte, mencionaron otros datos que surgen del informe de 2021 sobre el sector cannabis que elaboró Uruguay XXI: de las 120 empresas vinculadas, el 80% son micro y pequeñas empresas; y genera más de 1.000 puestos de trabajo directos, un número que aumenta en la época de cosecha.

Una estimación elaborada por el IRCCA y la Junta Nacional de Drogas (JDN) arrojó que, en 2019, el sistema de regulación le arrebató al mercado negro unos 22 millones de dólares.

El “ejemplo pionero se encuentra en los Países Bajos, donde la existencia de los coffee shops, desde hace décadas, ha promovido un muy importante y regular caudal de visitantes. Es un atractivo diferencial a la hora de elegir un destino de los y las viajantes”, indican los legisladores en el documento al que accedió la diaria.

Ideas desde el oficialismo

Desde hace tres meses el gobierno también comenzó a trabajar en un plan para la venta de cannabis a los turistas, que quieren poner en marcha “lo antes posible para empezar a probar qué pasa”, según contó Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y presidente del IRCCA, a El País, en un artículo publicado el 13 de noviembre.

En la entrevista, el jerarca criticó los “coletazos del prohibicionismo” y dijo que en el futuro “nos va a parecer una obviedad en el devenir histórico” que los turistas fumen marihuana.

El equipo formado por Radío, Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, y Nicolás Martinelli, el asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Diego Serrano, el director ejecutivo del Ircca Diego Serrano, junto a personal del área jurídica de la cartera trabajan en una propuesta para modificar aspectos de la ley 19.172 y permitir que, en principio, solo las farmacias puedan vender cannabis a los turistas y avanzar de forma gradual a otras formas de acceso.

El jerarca dijo que una vez culminada la elaboración del proyecto, esperan contar con el apoyo de otros miembros del Ejecutivo. “Los va a haber”, adelantó.

A diferencia de los diputados y el senador del MPP, Radío aclaró que no le gusta referirse a “turismo cannábico” y que desde la SND y el IRCCA no buscan “promover” el consumo. En sintonía, Monzeglio dijo al diario que el gobierno no va a “propiciar” un turismo cannábico. No obstante, consideró que “cualquier persona que esté dentro del territorio nacional, sea extranjera o no, debería tener las mismas posibilidades de acceder a consumir”. Consultado por la posibilidad de que los clubes de membresía incluyan a los turistas, Radío dijo que “a nadie se le ocurriría crear un club para socios que entran y salen” y que, en ese caso, se debería crear “una figura distinta” con “ otra naturaleza”.

Primer foro de Turismo Cannábico

Titulada “Análisis y enfoque del marco jurídico legal del Cannabis en Uruguay y la Región”, la primera mesa contará con la exposición de la presidenta de Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay, María José Miles, el abogado y ex presidente de la JND Leandro Costa y el psicólogo y exsecretario de la cartera Milton Romani.

En la segunda mesa, Alicia Chabert, dueña de la la Farmacia Las Flores (una de las dos farmacias de Maldonado inscriptas en el Ircca) y Julio Rey, miembro de la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay compartirán su experiencia en la la industria del cannabis en Uruguay.

En la última mesa, varios empresarios compartirán su proyección sobre el desarrollo del turismo cannábico. Participarán Arturo Rubinstein, propietario de Kaya Center La Barra- Punta del Este, Martín Milat, dueño de Canoa Quebrada y creador del Museo de la Marihuana, y Manuel Varela, integrante de la Asociación de Grow Shops y Comercios Afines. La mesa será moderada por el químico y exdiputado del MPP Julio Batisttoni.