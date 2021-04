La presidenta de la Unión Médica de Maldonado, la anestesista Ana Vernengo, celebró el anuncio del gobierno de que luego de Semana de Turismo quedarían habilitadas otras 129 camas de CTI, pero su mayor esfuerzo argumentativo apunta a que no tengan que ser utilizadas.

Vernengo contó que en Maldonado hay 15 camas disponibles para cuidados intensivos en ASSE, de las cuales ocho están ocupadas. Por otra parte, según dijo, en uno de los sanatorios privados hay ocho camas, de las cuales cinco están ocupadas, aunque no todas por casos de covid-19.

La anestesista comprende que exista “mucha presión sobre cuántas camas y ventiladores hay” disponibles, aunque aclaró que desde el gremio quieren redoblar los esfuerzos por mantener las burbujas y evitas las aglomeraciones. “La gente no se cuida, no debemos poner el énfasis en las camas sino en hacer las cosas bien para no llegar a utilizarlas”, remarcó.

Vernengo dijo que el aumento de casos no los tomó “por sorpresa”, ya que es algo que el GACH viene anunciando desde hace unos “tres o cuatro meses”. Sin embargo, reconoció que al personal de salud lo “agarra con mucho cansancio”.

De todas maneras, puntualizó que en Maldonado no han surgido focos dentro de los vacunatorios en el personal de salud. “Fue eso lo que nos hizo ponernos a disposición de la organización de los vacunatorios, que si no hay personal porque se enferma o se encuarentena acá estamos nosotros para ponerle el hombro”, destacó la profesional.

La doctora Vernengo manifestó que cuando un paciente ingresa a CTI “hay 85% de probabilidades de que se muera”, y por eso los funcionarios que trabajan en esa área cargan con el “costo emocional” de ver a los pacientes despidiéndose de sus familias.

Tener empatía y reducir la movilidad. Esas son las dos principales líneas de trabajo que propone Vernengo, aunque admite que existen dificultades: “La gente no hace caso, anoche [por el martes] tenía un cumpleaños con casi 15 autos estacionados afuera de casa. Llamé al número de las aglomeraciones, me dijo que si no estaba viendo la aglomeración no iba a ir a hacer nada. No hubo caso”, lamentó.

Vernengo dijo que los uruguayos “sabemos lo que debemos hacer”, y en este momento es clave concientizar y sacarle presión al equipo de salud. “Los médicos están dejando la camiseta en la cancha pero tampoco estamos ayudando, seamos más empáticos. No hagan cumpleaños con 50 personas, cuando tenemos 2.000 casos diarios”, sentenció.

Avance de la vacunación en Maldonado y casos activos

En Maldonado hay actualmente 40.949 personas inoculadas, sobre una población de 190.078 habitantes. Además, 1.945 personas ya fueron inmunizadas con la segunda dosis, lo cual representa 1,02% del total de la población.

Según los datos oficiales, en Maldonado hay 434 personas que están cursando la enfermedad. Los fallecidos ascienden a 23 y se registran 21,19 contagios cada 100.000 habitantes, según el índice de Harvard. A pesar del aumento de casos, Maldonado se mantiene en color naranja, al igual que Colonia, San José, Rocha, Lavalleja, Florida, Durazno y Tacuarembó.

Los otros departamentos están en rojo debido a la segunda ola y la circulación de la cepa brasileña proveniente de Manaos, la P1. En la jornada de este martes se realizaron 17.864 test y 1.664 fueron los casos nuevos; de esos positivos, 48 corresponden a Maldonado.