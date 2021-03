El viernes, durante la sesión de la Junta Departamental de Maldonado, el edil colorado Luciano Fernández le pidió al Partido Nacional (PN) que no le enviaran “más lobistas” para que cambiara su voto contra la autorización para el fideicomiso. En diálogo con la diaria, ratificó que “alguien”, a quien no quiso identificar, intentó saber si estaría dispuesto a recibir alguna gratificación para que votara positivamente.

Por lo demás aseguró que tanto el Frente Amplio (FA) como el PN cometieron errores en sus administraciones y que el departamento ha quedado “fundido” tras la última administración de Enrique Antía.

Tras una sesión de casi nueve horas, la Intendencia de Maldonado (IDM) logró acceder a más de 125 millones de dólares para seguir funcionando luego de duplicar su déficit en cinco años.

“Si bien Antía en el período pasado heredó un déficit, ese déficit se duplicó durante su administración. Esos son datos de la realidad, no es una cuestión que se deba creer o no. Malas administraciones de parte del FA hubo, sí, pero también de parte del Partido Nacional”, señaló Fernández.

El representante colorado no votó el fideicomiso porque considera que “la forma de hacerle frente a la deuda no es contraer más deuda”. “Se termina pagando más intereses por la deuda que se contrae y además se está comprometiendo a las administraciones futuras también. Además no acompañamos la ‘línea de crédito’ que se votó ese mismo día porque, justamente, no nos dan garantía ninguna de que la IDM no se siga endeudando después, porque le estamos dando carta blanca para que contraiga más deuda aparte de la que ya de por sí tiene”, resumió.

Fernández coincidió con los ediles del FA que acusan a Antía de colocar personal “a dedo” en los últimos años: “Sin dudas que hubo muchos nuevos ingresos, sí, es una realidad. Yo no manejo en estos momentos la cantidad, pero sí, ha habido un incremento notorio en los cargos de confianza y también en esos ingresos por el artículo 30”, dijo el edil colorado, en referencia al artículo del presupuesto que permite al intendente designar directamente al 30% de los nuevos funcionarios.

Consultado este martes acerca de la polémica acusación que hizo en sala, Fernández respondió de esta forma:

Cuando dijo en la sesión que el PN le había enviado “a lobistas” para que cambiara su voto ¿fueron varias las personas que trataron de convencerlo?

Sí. Me fueron a tantear para cambiar el voto. Conversaron conmigo para cambiar el voto. Si quiere la reformulamos...

¿Fueron a ver si era susceptible a recibir alguna gratificación?

Sí.