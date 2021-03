El Ministerio del Interior analiza revocar la residencia y expulsar a Adriano Sessa, el argentino que organizó una fiesta clandestina este sábado en Bahía del Pinar, cerca de Portezuelo, a la que concurrieron 560 personas. Según informó El País y confirmó la diaria, el Ministro Jorge Larrañaga está evaluando el tema y considerando la posible sanción.

Según indicaron fuentes de la cartera a la diaria se entiende que Sessa abusó del beneficio de residencia y esto daría lugar a la expulsión y revocación de su residencia; por esto es el ministro quien sigue el tema de cerca y considera la posible sanción como una medida “ejemplarizante”.

El comportamiento de los organizadores argentinos desnaturaliza el beneficio de residencia otorgado por las autoridades nacionales y los haría pasibles de expulsión al incumplir la ley que prohíbe las aglomeraciones, el decreto que establece la emergencia sanitaria y disposiciones departamentales, indicaron las fuentes.

Según informó El País, el lugar de la fiesta es un predio privado cuyo propietario es un ciudadano argentino y no fue la primera vez que se realizaba un evento de estas características.

Ante el aumento de casos de coronavirus, que no cesa desde hace semanas, se ha reforzado la intervención de la policía en aglomeraciones y fiestas clandestinas. Víctor Trezza, jefe de Policía de Canelones y Maldonado, dijo en entrevista con 970 Noticias Primera Edición que una vez disuadida la aglomeración, las personas migran a localidades cercanas “o no tan cercanas” para continuar con la actividad.

Recientemente se destacaron dos aglomeraciones por su masividad, una en Piriapolis con 500 personas y otra en Ocean Park con “ciento y pico de personas”, indicó Trezza. De todas formas, han identificado infracciones en localidades más pequeñas como San Jacinto, Tala o Las Piedras.“Hoy la tecnología permite que bajen bebidas, prendan un parlante inalámbrico y bailen. Alguna picada también se arma”, agregó.

“No se toma conciencia. No respetan la distancia ni el tapabocas. Nosotros hace tres días perdimos a un policía que estuvo 30 días internado”, consideró Trezza y opinó: “No hay que faltarle el respeto a la enfermedad. Hay que tener cuidado. Hay mucha gente que no toma conciencia y no hablo de los jóvenes, hay mayores. Hemos disuadido aglomeraciones con gente de cincuenta y pico de años”.