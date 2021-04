Este fin de semana se detectó una saturación en la asistencia a pacientes en el Hospital de Maldonado y al menos en un sanatorio privado. La presidenta de la Unión Médica de Maldonado (UMM), Ana Vernengo, dijo a la diaria que se vive una situación “cada vez más tensa” debido a los altos registros de contagios de coronavirus y al personal médico que está certificado.

En el marco de la situación crítica que atraviesan el país y el departamento, la UMM lanzó una campaña para llamar la atención de la ciudadanía y para generar conciencia de la importancia de tomar conductas individuales responsables.

Vernengo manifestó que “les hubiera gustado” no tener que recurrir a este método, pero afirmó que “ya no sabemos cómo hablar” con la población. “Quedate en casa y no en el hospital”, “¿Pasaste bien en la fiesta?”, son algunas de las frases que se eligieron para esta campaña que durante abril se estará emitiendo en Maldonado y en los principales centros turísticos del departamento.

Con respecto a la situación sanitaria actual de Maldonado, Vernengo recordó que el personal médico viene advirtiendo por esta situación de riesgo desde hace varios meses. “La veíamos venir, no es algo que nos toma por sorpresa”, señaló. Puso como ejemplo que muchos médicos anestesistas se han capacitado para reforzar las áreas de cuidados intermedios y CTI.

Vernengo dijo además que la variante brasileña P1 no sólo es 2,5% más contagiosa, sino también más letal, y está afectando “de manera más complicada” a pacientes menores de 40 años.

La presidenta de la UMM sostuvo que el personal médico está “agotado y carga con mucha tristeza” por ver morir personas “en una cantidad que no es normal”.

Por otra parte, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, estuvo este martes en el departamento para realizar una recorrida por el Hospital de Maldonado. Debido al retraso que existe con los hisopados y los respectivos resultados, Cipriani adelantó que se instalará un equipo para el diagnóstico de técnica PCR que permitirá hacer los estudios de los hisopados en un laboratorio acondicionado que se montará en el Hospital de Maldonado, en el cual también analizarán los PCR de la ciudad de Minas.

“Queremos bajar el atraso, que a la vez también nos va a servir para atender a la población de Minas y lograr tener los test en 24 horas y no en 48 o 72”, concluyó Cipriani.