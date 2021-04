Debido a la paralización del turismo y a la disminución de la construcción en Maldonado, este miércoles 7 se realizó el primer encuentro entre delegados sindicales, integrantes del Plenario Intersindical de Maldonado y Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.

En la reunión participaron delegados del Sindicato Unido de Trabajadores de Edificios de Maldonado, la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, el Sindicato Único Nacional de la Construcción, la Agrupación de UTE (AUTE), la Asociación de Funcionarios de Conrad (AFUC), el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero de Uruguay y trabajadores del Consorcio Grupo Puerto (CGT).

“Todas las organizaciones que participaron en la reunión ya han tomado acciones tanto en el Consejo Superior Tripartito como en el PIT- CNT, pero la reunión fue el primer acercamiento entre varios sindicatos para conformar una plataforma reivindicativa”, dijo Sebastián Moreira, vocero de AFUC.

Moreira también manifestó la necesidad de generar un vínculo con el Claustro Universitario de la Universidad de la República y con el Instituto Cuesta Duarte del PIT- CNT, que pueden contribuir con investigaciones sobre la pérdida de ingresos de los “dos motores de la vida económica de Maldonado”: el turismo y la construcción. Además, buscan incentivar la adhesión de trabajadores y pequeñas y medianas empresas.

“La reunión no hubiera alcanzado el grado de debate si no hubiera sido mirándonos a las caras. Por eso el movimiento sindical precisa tener alguna medida de acción presencial. Hay que buscar la forma, pero el movimiento sindical no se puede quedar al costado”, añadió Moreira.

Algunas de las acciones alternativas que se discutieron son la formación de caravanas de autos, marchas en las que se mantenga la distancia, la recolección de firmas, y conferencias virtuales. La semana que viene está prevista otra reunión entre los sindicatos para definir la modalidad de acción de cara al 1º de mayo.

Daniel Ancheta, vicepresidente del CGT, que nuclea a trabajadores de empresas de transporte turístico, indicó que su actividad se redujo en 95% debido a la crisis sanitaria y a que los apoyos de las autoridades nacionales y departamentales han sido insuficientes.

“Le pregunto a cualquier ciudadano si tendrían las puertas abiertas de un negocio en el que no entran clientes durante 13 meses y al que, sin embargo, le siguen cobrando impuestos. Es insostenible”, expresó Ancheta.

Según el último informe de la agencia de promoción de exportaciones, inversiones y marca país, Uruguay XXI, el turismo es la principal actividad generadora de divisas del país. Los ingresos superan los 1.800 millones de dólares, por encima de los rubros tradicionales de exportación. En 2015 la actividad turística representó el 7,1% del PIB y generó 110.000 puestos de trabajo, indicó el informe.