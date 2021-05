El terreno donde se instaló la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) estaba a la venta desde hace cuatro años. La organización se enteró de su concreción el mismo día en que se efectuó; ahora tiene menos de dos meses para desalojar el lugar y encontrar una alternativa para los animales que no pueden regresar a su hábitat natural, contó Lourdes Casas, directora de la ONG.

Casas informó que las autoridades departamentales aún no se han comunicado, aunque extraoficialmente se enteró de que el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, y el intendente, Enrique Antía, tienen la intención de reunirse este martes.

Socobioma solicitó un terreno de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados en préstamo a la Intendencia de Maldonado (IDM), que debe estar ubicado dentro de la ciudad para que los seis voluntarios que trabajan a diario con los animales puedan concurrir.

Desde 2005 Socobioma se encarga de rescatar y rehabilitar animales marinos y de montes nativos con el “fin claro” de liberarlos en su hábitat natural, así como impartir charlas de educación ambiental. Actualmente no existe otra organización que lleve a cabo la tarea en el departamento, señaló Casas. En caso de no encontrar un nuevo lugar, “tenemos dos meses para buscarles un plan B a los animales, lo cual no es una tarea sencilla”, expresó.

Con los años, la cantidad de animales que rescata Socobioma ha crecido exponencialmente. La ONG recibe por año más de 600 animales encontrados no solamente en Maldonado, sino también en Rocha, Canelones y Montevideo, y excepcionalmente en otros departamentos. En 2008 se encargó de rehabilitar a unos 200 pingüinos empetrolados, que luego volvieron al mar.

“Hace muchos años que no estamos recibiendo pingüinos contaminados por hidrocarburos. La casuística de ingreso de pingüinos varió; ahora ingresan con muy bajo peso, mordidos a veces por perros y otras veces enredados en redes o cortados por hélices”, advirtió Casas, y explicó que esto se debe al cambio de ruta de los barcos, que disminuyó la cantidad de derrames de petróleo.

Durante el gobierno de Óscar de los Santos (Frente Amplio) en la intendencia, Socobioma desarrolló sus tareas en el parque Jagüel. Sin embargo, por diferentes situaciones en el lugar y por lo complejo que se tornó el funcionamiento, se mudaron a este terreno privado, recordó el edil Leonardo Delgado. En diálogo con la diaria, Delgado manifestó que desde el gobierno departamental se busca brindar una solución.

Junto al edil frenteamplista William Vitalis visitaron las instalaciones de Socobioma y se comprometieron a presentar una nota en la Junta Departamental este martes para que la intendencia ceda un terreno en comodato para la organización. Delgado aseguró que la IDM cuenta con tierras en desuso para que Socobioma no cierre sus puertas, y apuntó que esto no le generaría gastos a la comuna.

El edil solicitará que el terreno esté ubicado entre Maldonado y Punta del Este, ya que contempló que hay jóvenes voluntarios que se “trasladan en bicicleta”, y subrayó que la ayuda que brindan también les aporta experiencia en su campo profesional.

Por otra parte, Delgado adelantó que en el próximo presupuesto quinquenal -que está por ingresar a la Junta Departamental para ser discutido- plantearán que se entregue una partida de recursos a Socobioma y de esta forma la IDM pueda hacer “un aporte económico para que la ONG tenga un mejor sustento”, afirmó. Socobioma sólo recibe donaciones de privados, que debido a la pandemia se han visto reducidas. Al momento obtienen unos 17.000 pesos mensuales.

Delgado contó que tiene entendido que el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, recorrió las instalaciones en enero junto con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, pero “no les han dado respuesta”. “Debe haber un trabajo importante departamental articulado con el nacional; estamos hablando de que esta ONG trabaja en el rescate, recuperación y liberación”, expresó, y recordó que el trabajo de Socobioma es un atractivo turístico de Punta del Este.