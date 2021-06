En las últimas semanas varios usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) han reclamado carencias en los centros de salud de varios puntos del departamento de Maldonado. La pandemia de covid-19 dejó al personal de la salud desbordado por la cantidad de horas que deben realizar y por la gran demanda de atención y aumento de las consultas.

En el Hospital de Pan de Azúcar, que también funciona como vacunatorio, “se está notando la falta de medicamentos y de organización”, opinó la doctora y concejala del Frente Amplio de esa ciudad, Fabiana Danta.

Danta manifestó que en materia de vacunación también existen algunas fallas y que dentro del primer nivel de atención en salud la situación “está muy difícil”. En su opinión, el personal está desbordado por las horas de trabajo y hay una notoria falta de consultas presenciales, factores que conllevan una “pésima atención”.

Sin embargo, el presidente de la comisión interna de la Red de Atención Primaria (RAP), Marcelo Núñez, tomó distancia de alguno de estos cuestionamientos. Admitió que hay un colapso “general” en los distintos hospitales y policlínicas del departamento, pero opinó que Pan de Azúcar “dentro de todo está bastante bien”.

Con respecto a las deficiencias en la entrega de medicación o faltantes, Núñez aseguró que el problema no es la compra del insumo, sino el tiempo que demora, ya que los envíos de medicación se realizan por el correo.

Núñez explicó que en primera instancia las cajas arriban a la policlínica del Vigía (centro de Maldonado) en donde están las encargadas de farmacia. Desde allí se chequea y distribuye a los distintos puntos que hayan solicitado fármacos, señaló.

Núñez destacó que “insumos grandes” no están faltando, pero sí “alguna medicación específica”. Indicó que el Hospital de Maldonado es el único que cuenta con toda la medicación porque es un centro de primer nivel de atención, a diferencia de los hospitales de Pan de Azúcar, Piriápolis y Aiguá, que son de segundo nivel.

Núñez recordó que días atrás usuarios de ASSE postearon en redes sociales que en la policlínica de La Capuera no había insulina. “Y no, no tiene”, admitió. El presidente de la comisión interna señaló que se envía ese tipo de medicación “las veces que sea necesaria si se registra un paciente que lo necesite”. “Pero de no ser así no envían este fármaco a las policlínicas porque necesitan una cadena especial de frío. Podría vencerse si nadie la utiliza y es de un costo elevado”, argumentó.

Dijo que en el caso de un señor que se mudó hace poco a La Capuera se le empezará a mandar ahora la insulina que necesita. En otro orden, Núñez remarcó que en varias oportunidades los funcionarios de ASSE recibieron insultos o malos tratos por parte de los usuarios; en las primeras dos semanas de junio quisieron agredir dos veces a un enfermero y a un auxiliar de servicio. Núñez aseguró que el caso del enfermero pasó a Fiscalía.

“La gente generaliza, capaz que un enfermero te trata mal por el estrés, porque están desbordados. Pero no todos son así”, sostuvo.

Vacunación pueblo a pueblo

En referencia al ritmo de vacunación en el Hospital de Pan de Azúcar, Núñez evaluó que es “muy buena” y destacó la labor de las vacunadoras. También contó que la vacunación pueblo a pueblo tuvo resultados satisfactorios; sin embargo, contó que concurrieron personas de Montevideo, argentinos y vecinos de otras localidades para conseguir la vacuna de Pfizer, que es una de las permitidas para viajar al exterior del país.

La cantidad de dosis enviadas a cada localidad depende de su población. “Por suerte los referentes de cada pueblo ayudaron a detectar quiénes eran residentes y quiénes no”, agregó. Núñez relató el caso de una mujer que llegó “protestando” al centro de vacunación y diciendo que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la había llamado “personalmente” para que concurriera a ese lugar. Estos dichos fueron desmentidos por Núñez y por el director de la Departamental de Salud, Neris García. “Inventaban cualquier cosa para que los vacunemos con Pfizer”, concluyó Núñez.