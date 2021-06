No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Luego de muchas idas, venidas y reclamos se concretó este jueves la inauguración de la puerta de emergencia de la policlínica de La Capuera, en Maldonado. Concurrió la plana mayor del gobierno; antes del corte de la cinta inaugural los jerarcas expresaron algunas palabras. El intendente Enrique Antía agradeció la visita del presidente Luis Lacalle Pou y remarcó que “hace años se soñaba con esto y hoy se hace realidad”. Además de Antía y Lacalle Pou estuvieron el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y el ministro de Salud Pública Daniel Salinas.

Cipriani detalló que la puerta de urgencias contará con un médico especializado “los 365 días del año”, además de la ambulancia con servicio de SAME 105, que tendrá a disposición un chofer, dos médicos especializados y una enfermera.

Según Cipriani, tiene planes de ampliar la policlínica de La Capuera hacia el fondo y así aumentar la cantidad de consultorios; también proyecta construir una base para la salida de la ambulancia, así como dormitorios para los médicos que hacen guardias. El jerarca señaló que las obras posiblemente estén culminadas en cuatro meses. “Me he encontrado con algunos vecinos por ahí que me dijeron ‘no nos mientan’. Ustedes ven que desde el gobierno no mentimos”, afirmó.

Por último, celebró un convenio que ASSE firmó con Antel en los últimos días, para que la atención de respuesta telefónica de SAME 105 sea más rápida y efectiva. Cipriani sostuvo que ahora la espera no superará el minuto y que hasta algunas semanas atrás era de ocho minutos, debido a las pocas líneas disponibles y la saturación que vive el sistema médico a raíz de la pandemia.

En su discurso, Lacalle Pou enfatizó que “hoy es La Capuera” pero el gobierno tiene “muchos proyectos” para el departamento. “En breve con Enrique estaremos anunciando inversiones importantes para Maldonado”, anunció.

Lacalle Pou explicó que apuesta a que “haya inversiones de todo tamaño” en el departamento. Según comentó, tiene en carpeta unos 1.500 millones de dólares a través de la TEMAC, para generar 5.000 puestos de trabajo.

En ese sentido aseguró que en la noche de este miércoles firmó la autorización de la zona franca para las torres del World Trade Center en Punta del Este, un proyecto que comenzó en el anterior período de gobierno. Adelantó que está dialogando con la IDM para instalar una nueva zona franca en Maldonado y prevé realizar un llamado a posibles interesados.

Hasta el momento los interesados en este proyecto son empresarios del sector audiovisual, tecnológico y sanitario, apuntó. Lacalle Pou y Antía van a anunciar más detalles “en breves”. Esta nueva zona franca, según el mandatario, será más abarcativa.

El director de la policlínica de Piriápolis, Horacio Villagrán, confirmó a la diaria que además de Montevideo y Canelones el servicio de SAME 105 quedó operativo hace aproximadamente 15 días en Colonia y ahora en La Capuera.

En el acto también estuvieron los diputados por Maldonado, Sebastián Cal (CA), Rodrigo Blás y Diego Echeverría (PN); el diputado Eduardo Antonini (FA) envió una carta pero no concurrió porque está en cuarentena.

También participaron el alcalde de Piriápolis René Graña, el presidente de la Junta Departamental José Luis Sánchez, los tres coordinadores de bancada de ediles, Joaquín Garlo (FA), Luciano Fernández (PC) y Damián Tort (PN), entre otras autoridades nacionales y departamentales.

La voz de los usuarios

La puerta de emergencia se inauguró el 24 de mayo pero el acto de inauguración previsto para ese día se suspendió por la muerte del ministro del interior, Jorge Larrañaga. Sin embargo, los usuarios de la policlínica consultados y la fuente médica advirtieron que la atención comenzó sin contar más que con el médico general y el enfermero, pero sin insumos.

Al día siguiente de la inauguración, un niño fue víctima de un accidente de tránsito. “Toda la población se había enterado de que había emergencia. Pero el accidente del nene paró a todo el personal de la policlínica, que tuvo que asistirlo. La puerta de emergencia se abrió pero sin estar preparada”, ilustró Lucía Berón, vecina de La Capuera y usuaria de la policlínica.

“Tuvimos que asistirlo con los materiales que teníamos en la policlínica. Esta semana llegaron cosas para poder resolver las urgencias”, señaló una fuente médica de la policlínica. La ambulancia se habilitó este jueves y, mientras se solucionan los problemas edilicios, va a permanecer en la Base Aeronaval N°2 de Laguna del Sauce.

Por otra parte, desconoce si los vecinos deben llamar directamente a la ambulancia o si se debe coordinar en la policlínica. Informó que uno de los consultorios que se destinaban a medicina familiar y comunitaria, ahora funciona como emergencia, lo que reduce las horas de atención primaria.

“La población es grande y la gente de la policlínica estaba muy bien conceptuada por los vecinos, pero la infraestructura ahora no da y eso genera roces entre los médicos y los usuarios: hay un conflicto entre quienes brindan el servicio y no pueden cumplir con lo que le mandata la institución y los usuarios que desean ser atendidos. Parece un problema del personal de la salud y, en realidad, es un problema institucional. Eso crea un desgaste en la comunidad”, expresó Donovan Armand Pilón, vecino de La Capuera y usuario de la policlínica.

Antecedentes

El 26 de abril Cipriani se reunió con los vecinos y prometió la creación de una puerta de emergencia y la instalación del servicio Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105) y la integración de un médico general y un enfermera para cubrir los sábados. La promesa fue una forma de responder a los reclamos de vecinos y usuarios, que antes llegaron a diputados de todas las bancadas, quienes se las trasladaron a Cipriani.

Desde el comienzo de la pandemia, la policlínica comenzó a recibir llamadas exclusivamente para la atención de la pandemia y las consultas a médicos familiares y comunitarios pasó a ser telefónica. A eso se le sumó que las autoridades de la Red de Atención Primaria (RAP) de Maldonado, que se encarga de la gestión de la policlínica, decidió reducir el horario de atención.

Antes, el 5 de diciembre de 2020 Brandon, de 10 años, ingresó al Centro Auxiliar de Pan de Azúcar con quemaduras de tercer grado en la espalda, el tórax, los brazos y la cabeza, pero el centro no tenía los medios para atender las quemaduras. Por eso lo trasladaron al Centro de Tratamiento Intensivo del Pereira Rossell, donde falleció tras cuatro días de internación, el 9 de diciembre.

Hacía un año que la policlínica de La Capuera, el barrio donde vivía, ya no contaba con la ambulancia de ASSE. Por otra parte, las ambulancias de la capital del departamento pueden brindar servicio a lugares a los que se demore un máximo de 15 minutos en llegar a una velocidad de 90 kilómetros por hora, según estipula el artículo 23 del Decreto 309/008. La única forma de acceder a una ambulancia el día del accidente de Brandon hubiera sido a través de la coordinación de la policlínica, que ese día fue sábado y estaba cerrada. Por eso Brandon tuvo que ser trasladado por un patrullero de la Policía.

El caso de Brandon levantó la indignación del barrio, que el 20 de diciembre se manifestó en las calles para reivindicar el derecho a la salud y exigir la presencia de una ambulancia y de más personal médico en la policlínica de La Capuera, única institución médica en la zona comprendida entre Punta Negra y el Arroyo Potrero, donde viven unas 10.000 personas, señaló Berón.