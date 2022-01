No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Animales Nativos de Uruguay es un mazo de 42 cartas ilustradas con animales y ecosistemas nativos, impresas en cartón flexible y laminadas color mate lavable, que lo hace ideal para ser manipulado por los más chicos.

La lógica del juego es similar a la de Magic The Gathering o al del mazo de Yu-Gi-Oh!: los jugadores enfrentan sus cartas y gana el animal o ecosistema que posea más habilidades y puntaje. No obstante, el juego también propone el debate: los competidores pueden discutir sobre las posibles ventajas que tienen los seres ilustrados y que no aparecen reseñadas.

En el revés de las cartas están los llamados “ecolemas”, es decir, frases disparadoras que buscan despertar la curiosidad en los participantes. Un ejemplo: “¿Sabías que comer menos hamburguesas de carne es una forma de conservar y cuidar el agua? ¡Averiguá por qué!”.

El mazo fue creado por el equipo de Bella Zarigüeya, un colectivo de Punta Colorada integrado por la psicóloga Mariane Trindade, el diseñador gráfico Patricio Lorenzi, la técnica en Conservación y Gestión de Áreas Naturales por la UTU Cecilia Cárdenas y el licenciado en Educación Física Maximiliano Medrano.

Según Trindade, lo que los unió fue el deseo de transmitir un “mensaje” para “reconectar con el entorno, con nosotros”, y también la necesidad de encontrar instancias de aprendizajes por fuera de la educación formal.

“Todos los niños saben cómo es un elefante”, pero no cómo es un ñacurutú o un guazuvirá, indicó Lorenzi. “De alguna manera hay un arrebato de la identidad: se construye apego con algo que es ajeno. Este juego apela a reconstruir ese vínculo desde lo lúdico”, reflexionó.

Trindade consideró que está muy difundida la idea de que la única manera de construir conciencia o de conservar el entorno es a través de las iniciativas gubernamentales, de las organizaciones medioambientales o de la escuela, sin embargo, cree que cada persona es un agente de cambio.

Cómo se creó Animales Nativos de Uruguay

Los también guardavidas Cárdenas y Medrano comenzaron a pensar en las reglas y en la selección de animales que iba a llevar el mazo durante el verano pasado, cuando compartían tiempo en una caseta en la costa canaria. Luego se sumó un sobrino inquieto por la fauna, que se encargó de construir con papeles y cartulinas el primer borrador. Su principal inspiración fue “Match”, un juego de cartas coleccionables sobre vehículos, que se hizo popular en los 90, contaron en diálogo con la diaria.

Además, participaron en la elaboración del juego Alexandra Cravino y Juan Andrés Martínez Lanfranco, ambos biólogos especializados en fauna nativa por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quienes establecieron los puntajes y las habilidades de los animales con base en registros de comportamiento. Por ejemplo el águila mora, una ave presente en gran parte de América del Sur, es el animal con mayor puntaje (1.000), dada su capacidad de visión.

Las fotos que se utilizaron para ilustrar el juego fueron tomadas por varios colaboradores y algunas ofrecen un código QR, a través del cual se puede obtener información sobre los fotógrafos.

El juego se vendió por primera vez en setiembre del año pasado y a los pocos días se agotaron los ejemplares. Las repercusiones no se hicieron esperar: los mazos también llegaron a las escuelas, donde niños y educadores discutieron sobre el juego y propusieron otras reglas para jugarlo, según contaron los integrantes de Bella Zarigüeya.

Animales Nativos de Uruguay es apto para toda la familia y admite hasta seis jugadores. Es recomendado para niños de seis años en adelante. Se puede adquirir vía Whatsapp al 097 231 170 o por la cuenta de Instagram del grupo y en bellazarigueya.uy.