No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Darío Pérez volvió al ruedo, al menos en sus apariciones públicas. Hace dos años, cuando perdió la banca en la Cámara de Diputados que ocupó por cinco legislaturas, el dirigente de Maldonado se alejó de la actividad política y en particular del Frente Amplio, con el que ha sido muy crítico.

Este viernes fue entrevistado por el periodista Nicolás Pereyra en el programa En portada del canal +televisión de Maldonado y planteó su opinión sobre los “cambios de postura” que ha tenido la coalición de izquierda. “No puedes ser tan diferente, [al punto de] que la gente ya no te reconozca”, cuestionó.

Pérez siente que hoy mira la realidad política “desde la tribuna”, en un partido “de dos cuadros que no son los tuyos”. “Veo errores de los dos cuadros. Pero, a su vez, veo que el cuadro del que fui hincha, en vez de mejorar, parece que ha empeorado”, comparó.

En una parte de la entrevista, el periodista le pregunta si se siente “más cerca del pensamiento” del intendente nacionalista Enrique Antía. Pérez reconoció que en la última administración de Antía (2015-2020) se dio cuenta de que tenían “miradas parecidas”. El periodista le recordó que a fin de año Antía declaró que “extrañaba” a Pérez “en la arena política” (ver recuadro).

Agradecimiento Durante la inauguración de Fendi Château Punta del Este, el 28 de diciembre, el intendente de Maldonado le agradeció a los cinco ediles de Cabildo 1813, el sector que fundó Pérez, por votar la aprobación de una excepción para la construcción del complejo de apartamentos en la anterior gestión. “Mi agradecimiento al grupo de Cabildo [1813], que en ese momento supo entender el valor de estas inversiones”, expresó el intendente. Pérez, en tanto, recordó que en las departamentales de 2015 ambos acordaron ponerse de acuerdo en “cosas que tienen que trascender a los partidos”. Entre ellas, Pérez mencionó las excepciones para el Fendi Château y también para el megaproyecto en San Rafael. “Entendimos que la gente necesitaba trabajar. Una no salió tan bien, pero la otra se concretó”, consideró.

Pactos con el Partido Nacional

La frenteamplista Alba Rijo fue alcaldesa de San Carlos entre 2015 y 2020. Pérez admitió que durante el mandato de su excorreligionaria negoció con Antía que los cargos de confianza en ese municipio fueran ocupados por integrantes de Cabildo 1813. Fue “para evitar problemas entre la alcaldesa y los cargos de confianza. No se pidió nada a cambio”, aclaró.

Andrés de León, exedil de Cabildo 1813 y mano derecha de Pérez, es actualmente titular de la Unidad de Patrimonio en la Intendencia de Maldonado. El periodista le recordó a Pérez que De León fue tildado de “traidor” por esa designación. El exdiputado respondió: “Quisiera que algunos de estos sotretas, te diría que hasta mal nacidos, que se animan a criticar, hayan pateado la centésima parte de lo que pateamos con Andresito por el FA [...] Él vino y me consultó [qué opinaba] y le dije ‘préndele cartucho’”.

En noviembre de 2020, Pérez participó en la asunción del nacionalista Carlos Pereyra como alcalde de San Carlos y se dio un “abrazo efusivo” con el presidente Luis Lacalle Pou. “A nadie tiene que asustar porque he reivindicado a [Manuel] Oribe, a Leandro Gómez y a Aparicio Saravia. Me importa un pito que hayan criticado el abrazo. Estuvimos juntos en el Parlamento y, a veces, no precisás hablar demasiado con las personas, se da una natural empatía”.

Críticas al FA

Pérez consideró que el FA está deteriorado por el “dominio absoluto del Partido Comunista y del Movimiento de Participación Popular”. En esa línea, criticó que “simpatizan” y “cantan loas” a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Juzgan a la gente de Cuba que salió a protestar. Yo sé que están bloqueados por Estados Unidos, pero la están pasando muy mal y a esa gente la procesaron. Yo fui preso político, entonces tengo gran empatía con todo aquel que se rebela ante un régimen autoritario”, expresó.

Pérez tuvo desencuentros con el FA en temas como la Caja Militar, la despenalización del aborto y la marihuana, y la ley de riego, entre otros. “Estábamos en un permanente estado de estrés. Durante 25 años habíamos dicho que no queríamos maniobras Unitas y en el primer año de gobierno del FA, patapúfete. Nos dijeron de todo, menos bonito”, recordó.

Pérez recordó que presentó un proyecto de ley sobre seguro de desempleo para los trabajadores zafrales que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa lo vetó mientras ejercía la presidencia (Tabaré Vázquez había viajado). Según Pérez, Nin Novoa la vetó porque “teníamos algunas disputas con [Óscar] de los Santos y él pertenecía a su grupo [Alianza Progresista]. Entonces no quería que alguien pudiera ‘sacarse lustre’, pero terminó jorobando a un montón de trabajadores. Esas mezquindades fueron abundantes”.

A su vínculo con De los Santos lo comparó a “cuando se chocan el agua dulce y el agua salada”. Según Pérez, durante las elecciones de 2015 escuchó que cargos de confianza de De los Santos dijeron que preferían que ganara Antía a que ganara Pérez. “Recibía más palo de adentro que de afuera”, disparó.