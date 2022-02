No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con la mayoría de los votos, la semana pasada los concejales del Partido Nacional del Municipio de San Carlos rechazaron la solicitud de la Comisión Vota Sí de la ciudad carolina para instalar puntos de información en el Teatro de Verano y participar con un triciclo a pedal en el desfile inaugural del Carnaval, previsto para el 12 de febrero. Tampoco accedieron al pedido para colocar un puesto cercano a donde será la competencia de ciclismo Tour de San Carlos, en la etapa Rutas de América.

En un comunicado la Comisión por el Sí declaró que se trata de un “acto de flagrante discriminación, antidemocrático y falto de republicanismo”, ya que consideran que es necesario brindar información de “calidad” en la previa al referéndum, que se realizará el 27 de marzo. “Es un derecho inalienable de la ciudadanía para ejercer cívica y responsablemente el acto del voto”, agregaron.

“Autorización negativa”, fue la respuesta que dio el Municipio, según afirmó la integrante de la comisión y edila frenteamplista Karina Gómez. “Nos parece importantísimo que los vecinos reciban información para poder tomar una decisión de manera informada y responsable, tanto de esta comisión como de las personas que defienden que se mantengan los 135 artículos de la ley de urgente consideración”, expresó.

La integrante de la Comisión Vota Sí dijo que pretenden que Carlos Pereyra, alcalde de San Carlos, “revea” la decisión, ya que considera que las “autoridades no solamente tienen que aprobar [las iniciativas], sino incentivar a que la población pueda encontrarse, dialogar y generar el debate tanto con los que vamos por el Sí como con los que van por el No”.

“Acatamos la decisión de la institución, pero sí vamos a salir con barriadas puerta a puerta y a las ferias. Seguimos con las pintadas de muros y paredes privadas que nos han cedido”, manifestó Gómez.

En entrevista con la diaria, Pereyra señaló que el Concejo de San Carlos resolvió rechazar la petición para evitar “politizar” los eventos realizados por el Municipio. “Pretendemos no politizar -ni para un lado, ni para el otro- ninguno de los eventos, así sea el carnaval o el desfile. Sabemos que se pueden hacer todo tipo de expresiones libres y democráticas. La Comisión por el Sí pidió la plaza y la habilitamos -como tiene que ser-”, argumentó.

“Si aparecen las comisiones por el Sí y por el No pidiendo colocar un gazebo, no va a haber ningún problema. [Esta decisión] es pura y exclusivamente para los eventos organizados por el Municipio. Mañana, si viene un petitorio del No, va a ser exactamente la misma respuesta”, agregó.

Consultado por los pedidos de los promotores de la campaña por el No para participar en el carnaval, contó que recibió “alguna consulta verbal” en “conversaciones informales”, pero ninguna solicitud formal. En esas instancias respondió que “no iba a ser posible”, aseguró.

“Sabemos que estamos representando a todos los ciudadanos y creemos que no se debe politizar, ley pareja para todos. Separemos las aguas: lo que organiza el Municipio no vamos a permitir que se politice”, reiteró.

Desde la Comisión por el Sí señalaron que pretendían colocar un puesto de información afuera del Teatro de Verano, a unos 50 metros. No obstante, el alcalde señaló que no se especificó la ubicación en la petición. Sobre la participación en el Tour de San Carlos, dijo que el Municipio no tiene “injerencia” en la organización de la competencia de ciclismo.

El concejal del Frente Amplio (FA) Jorge Dubroca dijo a la diaria que en la próxima sesión del Concejo, que se realizará el martes, pedirá que se revierta la decisión. Sobre esa posibilidad, Pereyra expresó que “es un asunto cerrado”.

La Comisión Vota Sí de San Carlos está integrada por representantes de varios sindicatos como la Asociación de Bancarios del Uruguay, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, la Asociación de Maestros del Uruguay, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria Fenapes y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole; y de los partidos FA y Unidad Popular.