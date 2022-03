Este martes, en la primera sesión ordinaria del año en la Junta Departamental de Maldonado tras el receso de verano, el edil colorado Luciano Fernández reclamó contenedores de residuos para los asentamientos contiguos Benedetti y El Tizón, ubicados al norte de la ciudad fernandina y donde viven unas 500 personas. Actualmente, hay apenas dos contenedores a la entrada del Benedetti y otros dos en el acceso a El Tizón, según denunciaron los vecinos.

Durante su alocución, Fernández señaló que la situación llevó a los vecinos a “improvisar vertederos en lugares puntuales del barrio, que cada tanto se limpian o se queman”, algo que implica riesgos bromatológicos y de incendio. La exposición de los motivos del reclamo fue acompañada por fotografías que tomó el edil en su recorrido por los asentamientos.

“Hay una cosa que quiero destacar -y no es menor- [y es] que los vecinos del barrio me han hecho saber que siempre que se han contactado con la alcaldía para solicitar que se les retirara la basura, han encontrado una respuesta”, continuó. No obstante, consideró que las medidas no son “suficientes” y que las autoridades municipales y departamentales deben encontrar una “solución definitiva”.

En esa línea, pidió que los asentamientos sean incluidos en los circuitos de recolección de residuos del departamento y que se coloquen nuevos contenedores. “Se debe garantizar el acceso a los servicios públicos a todos los fernandinos y a todos los maldonadenses por igual. No se puede poner como excusa el estado de las calles del barrio”, expresó. Agregó que, en todo caso, “se puede y se debe” enviar cuadrillas de obra para que realicen el bacheo de las calles y así “garantizar” la solución del problema.

El reclamo fue dirigido al alcalde de la ciudad, Andrés Rapetti, al director general de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Jorge Píriz, y al intendente, Enrique Antía.