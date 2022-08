La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) en Maldonado denunció hechos de “acoso y violencia” por parte de los funcionarios al equipo de docentes que imparte clases en la Unidad 13 Las Rosas del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Afutu indicó que los “destratan” a diario y que los guardias “ejercen” una autoridad que “no corresponde” con los profesores, “tratando de que los planes de educación no funcionen y no prosperen”.

Exigieron que la dirección de Las Rosas se haga responsable de la situación y tome las medidas “ejemplarizantes correspondientes” para salvaguardar la seguridad y la libertad de trabajo de todos los docentes. Además, solicitaron que el Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma) repudie los hechos de forma “inmediata”.

El sindicato anunció que denunciará lo ocurrido en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Ministerio del Interior y en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios se solidarizó con el sindicato de Afutu y rechazó los hechos de acoso y violencia, así como cualquier situación similar que esté sufriendo cualquier compañero de trabajo. “Exigimos respuesta inmediata, ya que estas situaciones sólo empañan la imagen de la institución”, plantearon, y exigieron que “no vuelvan a suceder”.

Por su parte, el integrante de Afutu y secretario nacional de asuntos laborales, Luis Otero, lamentó esta situación y sostuvo que son hechos “no menores” por parte de la guardia policial, ya que implican “gritos e insultos”, algo que se “agravó” en la última semana.

Según contó en entrevista con FM Voces este martes, la guardia policial impide que los docentes ingresen con algunas pertenencias a las aulas del INR de Las Rosas, como llaves de vehículos, documentos, celulares, incluso hasta computadoras que los profesores utilizan para dar la clase, elementos que están “documentados y registrados” para que los docentes puedan ingresarlos. “No puede ser que en un día de lluvia a un docente le digan que deje la llave del auto abajo del vehículo”, ejemplificó.

En ese sentido, el secretario apuntó que los guardias “entorpecen” no sólo el trabajo de los docentes, sino también el desarrollo del plan educativo Rumbos, que es el que se emplea en los complejos carcelarios dirigido a personas privadas de libertad. “Acá hay un camino de reinserción para esta gente, de culminar sus estudios y otras salidas, mejoras laborales para la reinserción social”, manifestó.

Además, afirmó que las autoridades policiales y educativas ya están al tanto del tema y que en el sindicato están “abiertos al diálogo” para revertir esta situación.

Por último, lamentó que el sindicato policial de Maldonado (Sipolma) no haya rechazado públicamente estos hechos hasta el momento. “No hubo respuesta del sindicato policial. Es triste y lamentable que un sindicato hermano no se solidarice con estas acciones. No nos llama la atención los oídos sordos que han hecho los funcionarios, cuando han ejercido represión contra los docentes en alguna manifestación”, disparó.