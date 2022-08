En la tarde de este lunes se llevó a cabo la inauguración de un aula-gimnasio en el predio del Centro Universitario Regional Este (CURE) Maldonado, con la presencia del director del centro educativo, Carlos Iglesias, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, y el director del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Gianfranco Ruggiano, entre otras autoridades de la educación y del gobierno departamental.

El proyecto se planificó junto al ISEF con el objetivo de poder impartir en un solo lugar varios de los cursos que, hasta el momento, estaban distribuidos en diferentes centros de Maldonado. La obra de 360 metros cuadrados incluye un aula-gimnasio de 110 metros cuadrados para realizar actividades físicas, incluyendo danza, telas y circo. Además, cuenta con otros espacios que se utilizarán como depósitos y oficinas.

La inversión, según declaró Iglesias, ronda los 30 millones de pesos, que fueron aportados en su mayoría por la Udelar y parcialmente por el ISEF, más el dinero que el CURE tenía previsto destinar a obras y el aporte de la Comisión Coordinadora del Interior.

Iglesias aseguró que este espacio era una necesidad tanto para los estudiantes como para la institución desde hace un tiempo. No obstante, remarcó que aún quedan “algunos debes”, como la construcción de una piscina para la formación en educación física, ya que actualmente utilizan las instalaciones del Campus, donde los horarios “son un problema”.

Rendición de Cuentas

En una rueda de prensa, el director del CURE se refirió al presupuesto que destinó el Ejecutivo para la educación terciaria en la Rendición de Cuentas: “Estamos sumamente preocupados por la situación presupuestal que se nos avecina”, lamentó.

Iglesias aseguró que es “la primera vez” que una Rendición de Cuentas “no sólo no agrega dinero, sino que se retira”. Indicó que la designación presupuestal tiene una consecuencia “dramática” para el desarrollo de las carreras ya existentes en el interior y para la ampliación de la oferta educativa. “Hay carreras que tienen tope de ingreso y si existieran los recursos, no lo tendríamos. Provocan que peligre planificar el crecimiento [y] también la consolidación de lo que ya hay. No es para generar alarma, pero es para poder seguir creciendo, [lo que] se dificulta en el interior”, agregó.

En esa línea, Arim remarcó que la Udelar recibió “escasos y austeros recursos” y manifestó que Uruguay es un país que invierte “poco” en la educación superior, la investigación en ciencia y la tecnología. “Nosotros defendemos la necesidad de recursos, no discutir en lo que no perdemos, sino incrementar para apalancar mayor desarrollo”. Por último, lamentó que para el interior del país “hay muy poco dinero”. Son unos 120 millones de pesos para “lograr ampliar lo que ya logramos en años anteriores”.