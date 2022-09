En el marco del conflicto por la insuficiencia de presupuesto destinada a la Universidad de la República (Udelar) en el proyecto de Rendición de Cuentas y la resolución a nivel nacional de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) de “profundizar el conflicto”, ocho facultades y centros de la institución, entre ellos, la sede de Maldonado del Centro Universitario Regional Este (CURE), realizarán ocupaciones.

La ocupación en Maldonado comenzó a las 7.30 del miércoles y se extenderá hasta las 22.00. La medida fue organizada por el Centro de Estudiantes de Educación Física (CEEF), el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental (Celga), ADUR y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur). La convocatoria incluye una intervención artística y otra gimnástica, y finalizará con un toque de tambores entre las 19.00 y las 21.00.

Desde AFFUR, la medida responde a una serie de reestructuras administrativas y es en reclamo de mayor presupuesto para los funcionarios no docentes. Fue decidida por resolución de la última asamblea general del sindicato, realizada el 26 y 27 de setiembre. “Hay un plan de ocupación para todas las estructuras de la Udelar”, dijo a la diaria Roberto de los Santos, vocero de la gremial en la sede universitaria en Maldonado.

“La situación más compleja es la del CURE Maldonado, ya que de un tiempo a esta parte no se han contratado nuevos funcionarios”, declaró el representante gremial, y agregó: “Siempre destacamos la importancia de la descentralización de la Udelar hacia el interior y el acceso del hijo del trabajador. Pero no se refleja en la contratación de trabajadores que sostienen la estructura”.

De los Santos planteó que, mientras en 2017 comenzó la construcción del nuevo aulario, se realizó por parte del sindicato una propuesta de organigrama funcional para la creación de concursos de ingreso y de ascenso. “No hay una recepción que contemple los reclamos”, dijo el referente gremial.

En Maldonado, uno de los reclamos se centra en la ausencia de grados de jefatura: “El grado superior lo está subrogando una persona que es grado 5, o sea, grado de ingreso, que no puede ser jefe, o los porteros y vigilantes, que no pueden ser jefes de choferes. La realidad es que los jefes anteriores se han jubilado y no se han aumentado los grados de los cargos”, manifestó De los Santos.

El gremialista explicó que para “enmendar eso” se utiliza un mecanismo que se denomina “dedicación compensada”, que es una mejora salarial por tareas que no están comprendidas dentro de las actividades de los funcionarios. Al respecto, dijo que “hay tareas que no están justificadas en ese marco. En el Congreso nos pusimos en contra de esto. Nosotros estamos a favor de los concursos de ingreso y ascenso. Tenemos derecho a una carrera funcional, hay funcionarios que tienen 15 años de trabajo y nunca han entrado en un concurso de ascenso, y eso pasa acá y ahora en Maldonado”, denunció.

“No hemos encontrado receptividad a nuestros planteamientos. Se le echa la culpa a la falta de presupuesto, pero nosotros defendemos la gestión como parte fundamental. El primer eslabón es gestionar los concursos coordinando medidas con la ADUR. Todos pensamos que el eje central es la propuesta de reestructuración”, agregó.

La reestructuración propuesta por ADUR se basa en el crecimiento de la matrícula de la Udelar que fue 47% en el período 2004-2017: pasó de contar con 17.000 estudiantes a 25.000 en el año de finalización. En el caso del CURE Maldonado, hay matriculados casi 3.000 estudiantes y se cuentan sólo 50 trabajadores entre pasantes y becarios, informó el funcionario.