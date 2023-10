Con un acto transmitido en vivo por varios medios de comunicación y redes, al que invitó a todas las autoridades departamentales, el intendente de Maldonado ofreció este martes un balance de gestión. Aunque en la convocatoria anunció que englobaría “desde 2020 a la fecha”, bajo el título “Pensando un Maldonado a 30 años. Seguimos construyendo futuro”, el nacionalista Enrique Antía incluyó datos de su anterior administración, proyectos “en proceso” y otros que piensa concretar antes de dejar su cargo en 2025.

En una exposición que se extendió por dos horas y que sustentó con gráficas e imágenes, realizó recurrentes menciones a la “angustiante herencia” financiera que recibió al cabo de dos gobiernos del Frente Amplio (FA, 2005-2015). “Se ponía en duda el pago de salarios y el cumplimiento de obligaciones que ameritó llevar adelante una estrategia para no caer en cesación de pagos”, sostuvo, al inicio de su discurso.

En este sentido, recordó que su anterior gobierno no consiguió el fideicomiso que se proponía para “desendeudar” a la Intendencia de Maldonado (IDM), por no contar con las mayorías necesarias en la Junta Departamental (JDM), algo que sí fue posible en este período de gobierno con los 21 ediles electos del PN.

Además, destacó el “apoyo” que le brindó el sector Cabildo 1813 cuando aún era liderado por Darío Pérez en el FA departamental. “En ese momento cuando Darío votó, eran (proyectos) importantes para Maldonado”, dijo, en referencia al quiebre de la bancada frenteamplista en la Junta y al respaldo que obtuvo de Cabildo 1813 sobre todo para aprobar excepciones a la normativa edilicia.

Sobre los fideicomisos que asumió Maldonado para “saldar” la deuda de la IDM, realojar al barrio Kennedy y, más recientemente, para realizar obras por 45 millones de dólares, Antía aseguró que todas las inversiones realizadas o por comenzar se pagarán “con créditos del departamento”. “El endeudamiento contraído fue realizado con planificación y responsabilidad, asegurando los recursos para enfrentarlo”, enfatizó.

“Centralismo” de coalición

Por otra parte, Antía cuestionó la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el departamento y los recursos nacionales destinados a alimentación. Si bien sostuvo que no se trata de una crítica al gobierno nacional, ya que en su opinión “se triplicaron o cuadruplicaron los recursos” en ambos rubros en comparación con el gobierno anterior, opinó que es un problema del “sistema centralista del Uruguay”.

“Es un país que está armado desde la capital. El título es Sistema Nacional Integrado de Salud y quedó afuera todo el interior”, señaló, para recordar que en las policlínicas municipales se atienden 60.000 personas. “Si nosotros las cerramos, ASSE no puede atenderlas porque la organización nacional está mal pensada en ese sentido. ¿Por qué tenemos que pagarles a los médicos, a los que limpian y a la seguridad y no es responsabilidad del gobierno nacional?”, cuestionó.

Luego apuntó que se debe buscar la manera de integrar al interior no sólo en salud. “En Policía, refugios para personas en situación de calle y Bomberos, si no aportan las intendencias, no se puede hacer. Yo peleo prácticamente en solitario, pero ese sistema centralista va a demorar años en cambiar”, consideró.

Al finalizar el acto, realizado a sala llena en el 5° piso del edificio comunal, el edil frenteamplista Leonardo Delgado -del sector del exintendente- señaló a la prensa que la exposición de Antía le dejó “gusto a poco”. “Que le pregunte a De los Santos cuál es el gusto a más”, retrucó el jefe comunal, consultado sobre esas declaraciones.