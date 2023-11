En enero de este año la empresa propietaria de Punta Shopping (Marystay SA) pidió a la Intendencia de Maldonado (IDM) la exoneración del pago “total o parcial” de la contribución inmobiliaria para el principal de los nueve padrones que integran el complejo comercial ubicado en la parada 7 de la avenida Roosevelt de Punta del Este. De acuerdo al expediente, al que accedió la diaria, en setiembre pasado el secretario general de la comuna, Luis Eduardo Pereira, avaló la propuesta y el caso ingresó a la Junta Departamental para ser tratado esta semana. Sin embargo, la iniciativa sorprendió a varios ediles blancos que no integran la Comisión de Presupuesto y que desconocían los detalles del caso.

“Solicitamos que se considere un tratamiento especial que permita una quita total o parcial en sus valores y una financiación lo más extensa posible en aquellos importes que no se puedan exonerar. Deseamos destacar que por los otros ocho padrones que integran nuestro complejo no se solicita nada y se hará el pago en este mes de enero”, expresaron los representantes de Marystay SA en un documento fechado el 13 de enero de este año, por el cual se abrió el expediente 557/2023. A continuación, los empresarios Daniel Borba y Daniel Urrutia resumieron las consecuencias del incendio del centro comercial, ocurrido en agosto de 2022. Entre otros puntos, mencionaron las inversiones realizadas para reabrir los locales, recuperar las fuentes de empleo y “continuar con el desarrollo del departamento”.

En sus actuaciones, distintas direcciones de la IDM reconocieron que los 4.202 metros cuadrados que estaban construidos originalmente debieron ser demolidos por el incendio y remarcaron que la reconstrucción dejará un centro comercial con un “incremento significativo” de su superficie. “Naturalmente, con el final de obra correspondiente quedará tributando no ya como lo hacía en 2022, sino por una ecuación que beneficiará con creces a las arcas municipales”, indica el informe de la secretaría general.

También considera que “los damnificados demostraron fehacientemente un esfuerzo inconmensurable” para con el departamento y su gente, ya que es un emprendimiento con 100% de capital nacional que genera entre 2.500 y 3.000 empleos directos durante el año. Por ese motivo, Pereira consideró “pertinente la exoneración de los tributos inmobiliarios del padrón 10.169 de Punta del Este, correspondiente al ejercicio 2023, respetando la condición de buen pagador para el próximo ejercicio”.

Una medida de cuidado

La Comisión de Presupuesto del legislativo departamental analizó el planteo y esperaba que se tratara en el plenario de este martes, pero varios ediles oficialistas manifestaron sus reparos con una exoneración de esa magnitud (19.000.000 de pesos). Luis Artola, Alexandro Infante, Francisco Varela, José Luis Sánchez y Adolfo Varela no estaban dispuestos a dar su voto, básicamente, por un tema de “justicia” con otros comerciantes.

“Personalmente, creo que una exoneración de este tipo crea un antecedente. Cualquier empresario al que se le incendie su propiedad o tenga un problema similar podrá pedir exoneración de contribución. Además, en el caso de esta gran superficie entiendo que cobró un seguro, pero los damnificados fueron muchos. ¿Qué beneficio les vamos a dar a los comerciantes que no pueden reabrir sus puertas y a otros que lo harán con muchas dificultades?”, señaló a la diaria el empresario Luis Artola, edil del sector que lidera el intendente Enrique Antía (Todos por Maldonado).

En su opinión, “la iniciativa del gobierno está buena”, pero es necesario estudiarla con mayor profundidad para determinar si corresponde reconocer el esfuerzo de los pequeños comerciantes que operaban en el shopping y que también sufrieron las consecuencias del incendio. “Capaz que en el afán de ayudar fuimos medio apresurados y podemos rever esto. Como comerciante entiendo el apoyo que se quiere dar, pero tengo dudas por las cuales, sin estudiar el tema a fondo, no lo voy a votar”, adelantó.

Por su parte, el blanco independiente Adolfo Varela considera que es una medida injusta porque “sólo beneficia al shopping y no a los comerciantes afectados”. En declaraciones a la diaria, remarcó que la firma cobró un seguro por el incendio, que está agrandando la obra y sumando comercios “y pide exoneración de medio millón de dólares de contribución porque no pudo facturar por el incendio”. “Hay ediles que no quieren votar porque entienden que es injusto. Con ese criterio deberíamos exonerar al resto de locales que no se alquilan en el centro de Maldonado”, concluyó.

En vistas de las discrepancias internas y para evitar llegar sin un acuerdo al plenario, la bancada oficialista dejó que transcurriera el tiempo reglamentario de la sesión, que vence a medianoche. Un minuto antes de esa hora, el edil Varela pidió un cuarto intermedio y con esto generó automáticamente el final de la sesión. Junto con el caso de Punta Shopping, también quedó sin tratar una propuesta de prórroga para facilidades tributarias que venció en la noche de este martes 31. De todos modos, en el oficialismo y también dentro del Frente Amplio hay esperanzas de que estas facilidades para los contribuyentes puedan aprobarse en otra sesión.