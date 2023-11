La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) se sumó a la cantidad de agrupaciones y colectivos que, en las últimas semanas, han tomado postura ante la posibilidad de que se concrete un complejo residencial de 29 bloques proyectados a ambos lados de la península rocosa de Punta Ballena, cerca de Punta del Este.

“La urbanización en curso no es un hecho aislado, sino el corolario de un proceso que pone en riesgo valores únicos irreproducibles de nuestro paisaje costero”, advierte la SAU en un comunicado emitido para hacer pública su posición sobre el caso.

La gremial subraya que Punta Ballena es un ícono emblemático de Uruguay por la significación del lugar en la memoria colectiva como país, y enfatiza que el territorio guarda en su paisaje la imagen de una cultura e identidad colectiva. También remarca que el sello de Uruguay Natural es “una impronta por la que se nos reconoce” y que “el desarrollo no es contradictorio con esos principios”.

En ese sentido, opina que ese desarrollo “será bienvenido en la medida en que favorezca la preservación ambiental, la integración social y los valores esenciales que configuran nuestra identidad. Sólo de esa manera podrá hacerse sostenible y sostenido, y no coyuntural”. No obstante, la SAU considera que la iniciativa para Punta Ballena “no parece orientarse hacia estos fines, sino en rentabilizar intereses privados que, siendo legítimos, no deberían primar en este caso, donde lo que está en juego es el interés común”.

Como otras organizaciones, los arquitectos remarcan que el paisaje costero en general y muy en particular Punta Ballena “están en riesgo” en Uruguay. Por ese motivo, entienden que “el Estado tiene que afrontar sin cortapisas su obligación de defenderlo utilizando todas las herramientas legales y económicas que la ciudadanía le ha puesto a disposición”.

Las comisiones asesoras de Urbanismo y Territorio, y de Ambiente y Patrimonio de la gremial están profundizando en los aspectos técnico-instrumentales de la temática, no sólo para esta etapa de “puesta de manifiesto del proyecto” –que el Ministerio de Ambiente (MA) resolvió extender hasta el próximo 11 de diciembre–, sino también para el próximo Congreso Nacional de Arquitectura “Hacer ciudad”, donde el colectivo profesional manifestará su opinión.

Entretanto, la SAU remitió en sus redes al Manifiesto Punta Ballena, aprobado la semana pasada por docentes y estudiantes del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República en Maldonado, con abordajes desde diferentes dimensiones y comentarios sobre los estudios que presentaron los inversores al ministerio con vistas a la aprobación de su emprendimiento.