En medio del conflicto con propietarios por la tasación de padrones a expropiar para construir estacionamientos en el centro fernandino, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, consideró que las protestas son “lógicas”, pero también opinó que quienes ahora se quejan estuvieron “especulando durante años sin hacer nada” con los padrones.

“Ahora a Maldonado le importa encararlo y preferimos que sea un estacionamiento y no un local comercial. Por eso decidimos la toma de urgente posesión, y si nos pondremos de acuerdo, lo veremos. Si tengo que estar litigando cinco o seis años, estoy dispuesto”, desafió, aunque no podrá ser intendente por otro período.

Enseguida anunció dos nuevas expropiaciones, con el mismo fin. Recordó, entonces, que la Intendencia decidió invertir en el centro para “que no se quede, ni decaiga producto del desarrollo del shopping que está cerca” y por la dificultad de estacionamiento que impide acceder a servicios y tiendas.

“Ahora, gente que tiene recursos y 20 terrenos viene y dice que tiene un proyecto, cuando hasta ahora no presentó nada. El otro padrón tiene una casa que está abandonada. La expropiación no implica que no se lo paguemos, nosotros creemos en la opinión de los técnicos” municipales que hicieron la tasación, acotó, sin ocultar su molestia por el caso.

Estacionamiento tarifado

Asimismo, anunció que en 2024 el estacionamiento en las calles será tarifado para que “el centro no se taponee por dueños y empleados de comercios”, además de construir estacionamientos para dar lugar a entre 400 y 500 vehículos.

“En algunos padrones quizás se pueda habilitar edificación en altura para estacionamiento, donde daremos proyectos especiales de desgravación impositiva”, evaluó.

También dijo que planea llegar a un acuerdo con OSE, cuyo edificio central se encuentra en 18 de Julio y Burnett, frente al edificio de la Intendencia de Maldonado, para construir en esa esquina otro estacionamiento destinado a funcionarios municipales y al público que acude a realizar gestiones.

“Queremos que participe el sector privado y ya hemos hablado con algunos interesados”, aseguró al finalizar una rueda de prensa, que ofreció en el marco de una de las varias inauguraciones de obras de finales de año.