Un grupo de vecinos de Playa Hermosa elaboró un proyecto para crear una Reserva Natural Urbana de flora y fauna nativa en el padrón municipal N° 3.035, donde antiguamente funcionó la cantera del balneario y ahora existe un basural endémico: un vertedero con restos de podas, desechos domiciliarios y residuos voluminosos. El terreno, que es propiedad de la Intendencia de Maldonado (IDM), tiene una superficie de 14.260 metros cuadrados y allí se encuentran diversas especies de flora nativa y un humedal con variedad de fauna autóctona.

Para preservar esa biodiversidad, en setiembre de 2022 el Grupo de Vecinos en Defensa de los Espacios Naturales de Playa Hermosa propuso al gobierno departamental la erradicación del basural y la transformación del predio en un espacio público y recreativo, con cartelería informativa y educativa, un mirador y senderos. A nivel gubernamental, todo el mundo estuvo de acuerdo con la propuesta.

La avalaron los integrantes del Municipio de Piriápolis, con jurisdicción en la zona, la Dirección General de Planeamiento de la IDM no planteó objeciones, mientras que la Dirección General de Medio Ambiente y la de Gestión Ambiental compartieron la propuesta, pero realizaron algunas objeciones respecto de la materialización del proyecto.

En vista de esa situación, el grupo no esperó a que el gobierno departamental destinara parte de su presupuesto para recuperar el espacio. Salió a buscar financiación por su cuenta y lo logró a través de la Fundación Global Greengrants -una organización no gubernamental internacional-, con apoyo de Vida Silvestre y de la Fundación de Historia Natural Arazá. El asunto es que, para asegurar esos fondos, los vecinos deben tener la garantía de que el predio no será enajenado o transformado con otros fines a futuro.

Por eso recurrieron a la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental, donde los ediles del Frente Amplio elaboraron un proyecto de decreto para la creación del Parque Natural La Cantera de Playa Hermosa. El documento, al que accedió la diaria, tiene como cometido “preservar el ecosistema y poner en valor la biodiversidad existente en el lugar, como marco para el desarrollo de actividades turísticas de naturaleza con criterios de sustentabilidad, para la población lugareña y visitantes”.

Para la gestión de este espacio, se deberá elaborar un plan de manejo integrado. En sus objetivos específicos, el proyecto de decreto apunta a una dimensión ambiental biológica-ecológica, mediante la promoción del conocimiento público de los valores ecosistémicos de la zona y el compromiso de preservarlos. También aborda una dimensión sociocultural y patrimonial, que implica conservar y priorizar el patrimonio cultural, la sensibilización e integración social de la población lugareña y visitante, y un aprovechamiento sustentable y democrático del espacio; además de mitigar los impactos de las interacciones humanas.

De acuerdo al texto, la IDM deberá elaborar “un modelo de gobernanza y plan de gestión que involucre a actores públicos y privados, dando participación a las organizaciones civiles de la zona”. También tendrá que diseñar un Plan de Manejo del área que contemple los objetivos específicos del decreto, con componentes de gestión económica, turístico-recreativa, de investigación, fiscalización, monitoreo y revisión de las acciones, Todo esto, revisado por el Municipio de Piriápolis y las organizaciones sociales, con asesoramiento técnico y académico.

“La aprobación definitiva se realizará por resolución del intendente, que deberá realizar el seguimiento y evaluar las acciones de gestión mediante un sistema técnico-administrativo”, concluye el proyecto de decreto que se encuentra en la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental desde el 28 de noviembre. En vista de que los fondos internacionales “están en riesgo”, en el plenario de este martes 12 el Frente Amplio pidió tratar el proyecto “de urgencia”, teniendo en cuenta que fue la última sesión antes del receso estival. Sin embargo, el oficialismo se opuso.

Foto: Instagram de Playa Hermosa Natural

“Antía no quiere un decreto”

En declaraciones a la diaria, el edil frenteamplista Joaquín Garlo lamentó que el expediente no haya sido tratado en la última sesión de este año. Agregó que la legislación pretendía “garantizar que el predio no será enajenado fácilmente en el futuro” y establecer “un plan de manejo y un plan de gobernanza” entre las partes. “El trasfondo del asunto -dijo- es que el intendente Enrique Antía no quiere un decreto. Y ahora los vecinos pueden llegar a perder el financiamiento que lograron”.

El edil nacionalista Carlos Stajano, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, argumentó a la diaria que la cuestión está “totalmente solucionada” y que la junta “no tiene nada que hacer”, porque “existe un acuerdo entre la IDM y los vecinos” para gestionar el predio. A su juicio, no hay necesidad de que el legislativo apruebe un decreto que “es una ocurrencia de la oposición”.

No obstante, admitió que no conoce el texto del proyecto legislativo, que tampoco sabe cuáles son las condiciones impuestas a los vecinos por la Fundación Global Greengrants, y que por el momento el “acuerdo” entre la IDM y el grupo es producto de conversaciones, por lo cual desconoce si el gobierno departamental tiene presupuesto para materializar la reserva en caso de que se pierda el aporte internacional.

Stajano explicó a la diaria que “los vecinos proponen cogestionar con la IDM el cuidado de este predio; algunas cosas las aportarán ellos, otras la IDM y sus técnicos”. Añadió que la IDM solamente planteó que no se puede cercar el lugar, “lo que parece más que lógico porque se trata de un lugar público”.

“Un decreto es un camino más largo, que necesita más estudio. Y los propios vecinos no quieren un comodato. Esos terrenos no son de un grupo de vecinos sino de todos los vecinos del departamento, hay que ponerse en la piel de la IDM que no puede estar dando comodatos por todos lados. Si bien es un proyecto novedoso, eso puede beneficiar a grupos particulares, pero no a toda la sociedad”, consideró Stajano, aunque el texto que no leyó establece la creación de un parque natural y no menciona ningún comodato.

En su opinión, la IDM y los vecinos pueden acordar un plan de manejo. Señaló que la IDM puede encargarse de limpiar el muladar, sacar las plantas exóticas y mantener prolijo el lugar, y los vecinos controlar mediante denuncias que nadie vuelva a arrojar basura en la zona. “¿Será que se necesita tanta plata para eso? Creo que no, esto la IDM lo puede hacer con los vecinos”, acotó, como si en la construcción del actual muladar no hubiera permanentes denuncias y constantes viajes de camiones a retirar basura que vuelve a acumularse.

“Todavía hay chance”

“El proyecto de decreto nunca fue expuesto en la comisión y no puedo opinar sobre algo que no tengo. Eso no se presentó como una alternativa, a ver si podía cuadrar”, dijo Stajano, quien en el plenario había reconocido la existencia del proyecto legislativo y, de hecho, anunció una sesión extraordinaria de la comisión para tratar el caso el viernes.

¿Y cuál es el objetivo de esa sesión, si considera que un decreto es innecesario? “Se puede conocer lo que dice el decreto y ver las posiciones, a ver si hay un punto medio. Capaz que el FA sabe las condiciones de la ONG. Ahí se estimará cuánto dinero pone y partimos de algo lógico, no de una especulación”, respondió. De todas maneras, “en estas cosas donde coincidimos en todo, algo hay que tolerar; no podemos coincidir 100% con el Frente Amplio, que es la oposición”, opinó más adelante.

Pese al evidente rechazo del oficialismo a que la Junta Departamental elabore un decreto por su cuenta (y no por iniciativa del Ejecutivo) y a manos del FA, Stajano concluyó que la posibilidad de legislar al respecto “no está cerrada”. “Habrá que determinar cuál es su necesidad”, dijo, y no descartó que si hay acuerdo en la comisión se convoque a una sesión extraordinaria del plenario para tratar el caso durante el receso estival.