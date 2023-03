Tras un extenso debate, con 52 votos afirmativos en 96, este miércoles quedó aprobado por la Cámara de diputados el Plan de Acción Integrada (PAI) Marina Beach. El Partido Nacional (PN), el Partido Colorado y Cabildo Abierto apoyaron el decreto departamental que habilita la recategorización del suelo en cuatro padrones, con una extensión de 21,5 hectáreas entre los balnearios Buenos Aires y San Vicente, que pasan a ser suburbanos, por lo que será posible llevar a cabo la obra, que incluye 26 casas residenciales y un hotel.

Leé más sobre esto: ¿Cuáles son las claves para comprender el conflicto socioambiental vinculado al proyecto Marina Beach?

En agosto, el PAI Marina Beach quedó aprobado en la Junta Departamental de Maldonado con los votos del PN, mientras que el Frente Amplio (FA) y varias organizaciones civiles iniciaron un recurso de apelación para declinar este decreto tras recolectar 6.366 firmas.

Sin embargo, la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de la Cámara de Representantes, presidida por el diputado nacionalista por el departamento de Maldonado Diego Echeverría, desestimó el recurso de los vecinos.

Este miércoles en el plenario Echeverría leyó el informe en mayoría sobre este tema y manifestó que el decreto departamental cumple y regula los 150 metros de espacio libre de la faja costera antes de la playa, además de que “asegura la accesibilidad a la playa” a través de cuatro pasajes peatonales con un área total de 1.796 metros cuadrados y 12 metros de ancho.

Por otra parte, mencionó que se prevé un área de espacio público de 4.411 metros cuadrados, equivalente a 10% del área urbanizable del predio, que será cedida a la Intendencia de Maldonado en el cumplimiento del artículo 38 de la de la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308). Entre otros puntos, Echeverría agregó que “no se puede impedir la visual con cortinas de árboles o taludes y tampoco podrán instalar especies exóticas de plantas, además de cuidar los caudales”.

Por su parte, Mariano Tucci, diputado por el FA e integrante de la Comisión de Constitución, dio lectura al informe en minoría y recordó la existencia de informes de impacto ambiental que el exministro de Ambiente Adrián Peña “no tuvo en cuenta”. Durante su intervención destacó los daños al ambiente que provocará este proyecto inmobiliario sobre la faja costera y aseguró que al expediente presentado le faltaban “fojas”. “Ni siquiera estaba la salida fiscal de la tierra”, indicó, y agregó que el proceso político del departamento de Maldonado en este caso no fue “el más prolijo de todos”. “El gobierno de Maldonado deja bastante que desear”, disparó.

En esa línea, señaló que el decreto departamental “incumple flagrantemente” con diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial, así como con el manejo del espacio costero. Asimismo, criticó que la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial “miró para el costado”.

El diputado colorado Ope Pasquet intervino en la sesión y aseguró que cuando Peña tomó la decisión de aprobar este proyecto “no fue algo político”, sino que se fundó en un “dictamen técnico” del instituto de agrimensura de la Universidad de la República, que no se había mencionado durante todo el debate.

La diputada por el FA Lucía Etcheverry y el líder del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, solicitaron que el proyecto volviera a comisión y que se tuviera en cuenta la moción de los vecinos; sin embargo, los votos no alcanzaron. “La mayoría se va a equivocar con el tiempo, es mucha la gente que les está pidiendo que hagan otra cosa y no lo que van a hacer. No sabía que se votaba por disciplina partidaria”, dijo Vega. “Me voy consciente de que estoy haciendo lo que el pueblo quiere”, concluyó.