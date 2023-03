La senadora por el Frente Amplio (FA) y exministra de Turismo Liliam Kechichian visitó el departamento de Maldonado el sábado, en un encuentro entre militantes organizado por varios comités de base del departamento. Durante su visita se refirió a los anuncios que hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el jueves 2 de marzo en el Palacio Legislativo, cuando confirmó la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS). Señaló que unas 63.000 trabajadores dejarán de pagar el IRPF y alrededor de 20.000 jubilados van a dejar de pagar el IASS.

“Ellos empiezan argumentando que nadie en este país tuvo el coraje que ellos tienen [de bajar los impuestos]”, dijo Kechichián al comienzo de su discurso. La senadora remarcó que es una “gran mentira” por parte del oficialismo decir que el FA no bajó los tributos durante los 15 años de gobierno.

“Hicimos la reforma tributaria más profunda, que fue bien debatida dentro de la izquierda. Fue necesaria para salir de impuestos indirectos y caminar hacia impuestos más directos como el IASS y el IRPF”, consideró.

Agregó que en el primer artículo de esa reforma tributaria se “tiró abajo” 14 impuestos, como el de la Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (Cofis).

“O nos olvidamos que bajamos el IVA. Sí, lo hicimos con un sentido diferente. Ahora tenían que haber tocado el IVA, que son los hogares de clase media y baja que gastan todo su dinero en alimentación y alquiler, que todo lo pagan con IVA; no el IRPF y el IASS que sólo lo paga el 25% de la sociedad. De cualquier manera, el FA va a votar esa reducción de impuestos”, aseguró.

Entre otros temas de agenda, la senadora también habló sobre la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno y dijo que “es necesaria” e “innegable” debido al perfil etario del país, la natalidad y los años de trabajo, pero no “esta reforma”, aclaró.

Kechichian expresó que la coalición multicolor no puede decir que “no se animaron” a hacer ciertas reformas. “Reformamos la Caja Notarial, la Caja Bancaria, la Caja Policial y no voy a decir acá en Maldonado por qué no pudimos reformar la Caja Militar porque nos faltó un voto”, sentenció la senadora, en alusión al exdiputado Darío Pérez.

Agregó que la reforma de la Caja Militar hubiera sido “esencial” en la ecuación económica, “porque esas 60.000 personas se llevan 100 veces más de lo que se llevan esos 800.000 o 900.000 jubilados”, detalló.