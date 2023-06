“Mi experiencia en la dirección de Turismo me ha hecho dudar acerca de mi vocación política. Me he dado cuenta de que todavía hay mucho por mejorar en cuanto a las cuestiones de género en nuestro sector político y en las estructuras de gobierno del Uruguay”, escribió Melina Bentancur el 8 de marzo pasado, tras renunciar al sector departamental Todos por Maldonado y al nacional Mejor País, liderados el intendente Enrique Antía.

En una extensa carta, que divulgó a través de sus redes sociales tras presentarle a Antía su renuncia a ambos sectores, Bentancur añadió que sus opiniones no eran tenidas en cuenta en esos sectores y cuestionó las “barreras de género” que le impedían avanzar a pesar de su trabajo. No obstante, continuó ejerciendo la subsecretaría departamental de Turismo e integrando la lista 32 que lidera su padre, el director de la UGD OSE Jesús Bentancur.

Luego, el intendente Enrique Antía manifestó públicamente su malestar por la actitud de la entonces subdirectora. “No dio la cara para entregar la carta (de renuncia a los sectores políticos), la dejó en un sobre cerrado en la secretaría y se fue. Ella es una funcionaria de la IDM y si no quiere estar en el grupo político que no esté. (…) Lo que tiene que hacer es trabajar y cumplir las tareas para las cuales está nombrada”, dijo el jefe comunal, consultado en una rueda de prensa.

Pese al desgaste de la relación con Antía, Bentancur se mantuvo en su cargo hasta que fue cesada “en los últimos días”, informó FM Gente este miércoles y confirmó la diaria.

El detonante de la situación fue la decisión de Antía de designar al secretario general de la IDM, Luis Eduardo Pereira, para suplir al director general de Turismo, Martín Laventure, durante su más reciente licencia reglamentaria.