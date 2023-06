El 7 de setiembre de 2021 la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguró una puerta de emergencia en la policlínica del balneario Buenos Aires, y habilitó una ambulancia especializada para traslados de emergencia en la zona, con base en José Ignacio. Además, las autoridades anunciaron la extensión horaria en la atención a los usuarios y en farmacia.

Sin embargo, la comisión barrial del balneario Buenos Aires insiste en que parte de esas inauguraciones se quedaron en el corte de cinta, porque faltan insumos, personal y médicos especialistas, y porque el servicio de ambulancia presentado en José Ignacio nunca estuvo operativo.

“Desde el arroyo Maldonado de La Barra hasta Laguna Garzón no hay ambulancias. La que inauguraron no vino, fue una mentira; ese día se hizo un simulacro y nuca más apareció. La única (ambulancia) está en José Ignacio y no tiene chofer, ni médico, ni un enfermero especializado para traslados de urgencias”, dijo a la diaria el integrante de la comisión barrial Washington Baladón.

Según explicó el vecino, la ausencia de una ambulancia cercana o con servicio de chofer implica demoras “extremadamente largas” de hasta 40 minutos, principalmente cuando hay algún accidente o urgencias, ya que las unidades van desde San Carlos o Maldonado.

Tampoco cuentan con especialistas en la policlínica de ASSE. Reclaman que se asigne un dentista, ginecólogo y psicólogos, y que exista “un lugar resguardado” para que los médicos que atienden en la puerta de emergencia durante la noche puedan hacer guardia y pernoctar, ya que “duermen en un contenedor al que le falta la puerta, o en el salón multiuso, que es utilizado como comedor”.

Policlínica de balneario Buenos Aires (archivo, setiembre de 2021). Foto: Presidencia de la Republica.

Por otra parte, señalan que faltan horas para el puesto de auxiliar de servicio, médico de familia que atienda a domicilio urgencias y casos de pediatría, materiales en general para la policlínica, como frazadas para los pacientes, materiales para fijar fracturas, camillas de emergencia, más medicamentos y un horario más amplio de atención en la farmacia. Consideran, asimismo, que los espacios para los servicios existentes en la policlínica son reducidos.

Además, tienen dudas respecto al funcionamiento del esterilizador de la policlínica. “Contamos con uno viejo que no ofrece la certeza de que los insumos médicos se esterilicen como corresponde, corriendo el riesgo de contagiar bacterias o enfermedades”, relató Baladón.

En vistas de esta situación, vecinos y personal de la policlínica elaboraron un documento que detalla todas las necesidades del centro de salud, que entregarán el viernes a los diputados de Maldonado y a las autoridades de ASSE. “Si ves la policlínica, no está hecha pedazos, no podemos dejar que quede en ruinas para pedir las cosas que faltan”, explicó el referente barrial.

Por último, sostuvo que los funcionarios de la policlínica solicitaron los insumos y materiales que faltan por intermedio de la comisión barrial por “temor a represalias”.