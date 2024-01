"A veces me encierro en mi cuarto

Y solo me quiero quedar

A veces me siento invisible

De furia me pongo a llorar

A veces quiero que recuerdes

Lo que te solía pasar

Ese gran caudal de emociones

De cuando tenías mi edad

A veces canto con la murga

Lo que nadie quiere escuchar

También hay cosas invisibles

En el mundo del carnaval

Sos murga solo si compites

Los otros para rellenar

La fiesta se hizo un reglamento

Donde solo importa ganar

Murguistas se esconden en baños

Un rato antes de ir a cantar

Y los ves salir transformados

Cómo si fueran Superman

Hay otros de elite y premiados

Que el pueblo los suele aclamar

Algunos fueron escrachados

Son varones de carnaval

Otros no fueron escrachados

Me tengo que cuidar igual

Violencia, abusos, machismo

Y para otro lado mirar

Mejor caerle a la adolescencia

Que solo quiere molestar

Invisible si está tan enfrente

Que tiende a desaparecer

Sabiendo que no hay peor ciego

Que aquel que no quiere ver".

(Momolescentes - Carnaval 2023)