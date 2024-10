Bajo la consigna “La biblioteca, un lugar para vos”, que refuerza el rol social de las bibliotecas como espacios abiertos para todos, la Biblioteca Nacional de Uruguay, por intermedio del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), impulsa para el jueves 24 de octubre el desarrollo de actividades en las distintas bibliotecas del país, con el fin de compartir experiencias e ideas, nutrirse del trabajo de cada una y celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas.

La fecha fue elegida en homenaje a la Biblioteca Nacional de Sarajevo, destruida durante la Guerra de los Balcanes, en 1992. Se destaca en la celebración la importancia de las bibliotecas como pilares de transformación al generar un acercamiento a la cultura y unir a la comunidad.

La Biblioteca Departamental José Artigas, ubicada en la planta baja de la Casa de la Cultura de Maldonado, ofrecerá un espectáculo de narración oral y música a cargo de Mari Correa. Con un repertorio de canciones de música popular uruguaya, hará un recorrido por los antecedentes históricos del país.

Este espectáculo, denominado Viento con melodías del sur, comenzará a las 15.00, pero si llueve se reprogramará para la semana próxima. Incluye espacios de narración oral, poesía, teatro y música, en un conjunto que lleva al espectador en un viaje imaginario por la historia de Uruguay.

En tanto, la propuesta de la biblioteca Pantaleón Sosa, de la ciudad de San Carlos, bajo el título Patrimonio de San Carlos: un vistazo histórico, recorre la evolución e identidad local, resaltando la riqueza literaria y cultural de la biblioteca. Se llevará a cabo entre las 9.00 y las 16.00, con acceso libre y gratuito, y también está sujeta a las condiciones del tiempo.

En Piriápolis tendrá lugar la presentación del libro Las aventuras de Matilde y Armonía: una niña, una ballena, un mar, de la ilustradora Paz Machado Núñez y la escritora Luciana Núñez Borchi, una novela infantil que narra el vínculo entre una niña de nueve años y una ballena franca juvenil. La actividad será en la biblioteca Mary Lagresa Bertrán a las 13.00.

Biblioteca de Maldonado se recupera luego de la pandemia

En conversación con la bibliotecóloga y encargada de la biblioteca José Artigas de Maldonado, Nadia Pereira, la diaria pudo saber que recién este año están recuperando el número de socios que manejaban antes de la pandemia.

El perfil de los socios de la biblioteca es mayormente de adultos y adultos mayores. Pueden retirar hasta tres libros por semana por un plazo máximo de diez días, con la posibilidad de renovar todas las veces que quieran, ya sea por teléfono o por correo electrónico.

Pereira explicó que antes de la pandemia solían tener también un amplio público juvenil, de 13 a 18 años, que se acercaba gracias al variado sector de libros para su segmento etario. Sin embargo, “luego de la pandemia no se recuperó tanto a la gente más joven”, detalló la bibliotecóloga. No obstante, agregó que hoy muchos jóvenes van a la biblioteca para usar las instalaciones, el wifi, la sala de lectura, ya que no es necesario ser socio para eso y el acceso es libre y gratuito.

“Por lo general, el mes en el que tenemos más actividades es mayo, porque se celebra el Día Nacional del Libro, entonces siempre organizamos actividades. Empezamos a fines de abril, con el Día Internacional del Libro, y continuamos hasta el 26 de mayo, que es la celebración nacional. Por lo general, hay actividades un mes entero, con presentaciones de libros, algunos talleres”, detalló Pereira.

A los festejos por el Día Internacional de las Bibliotecas se sumaron hace dos años. Además, en noviembre se suman a la Feria del Libro, siempre con alguna actividad puntual. Una vez por mes se reúne en la biblioteca el Club de Lectores Maldonautas, un grupo autogestionado que se junta a debatir en torno a la lectura de un libro.

Además, la biblioteca cede su sala para presentaciones de libros y conciertos de música, así como para las exposiciones de la Escuela de Música de Maldonado, ya que tienen un gran salón con un piano de cola.