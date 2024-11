Luisma Iturria es surfista profesional, compite desde los 15 años y fue campeón latinoamericano de surf y cuatro veces campeón nacional uruguayo. Desde hace 12 años dirige su escuela de surf en la parada 12 de la playa Brava de Punta del Este y además dicta clases de entrenamiento, organiza viajes de surf y participa en diferentes competencias.

Este año clasificó a la final del Campeonato Mundial Masters de la ISA (Asociación Internacional de Surf) del cual participaron surfistas de 29 países en la playa del Sunzal en El Salvador. Este torneo para participantes mayores de 40 años, llamados técnicamente Masters, no se realizaba desde hacía 11 años y fue un gran reencuentro para esa comunidad deportiva. Iturria fue el único representante de Uruguay y participó en la categoría 40 a 50 masculino, superando etapas hasta llegar al último día de la competencia en el puesto número cinco.

“Estoy muy contento, mi objetivo era llegar a la final, perdí en la semi, quedé quinto, pero podría haber sido peor. Igual estoy muy contento de haber llegado hasta el día final de competencia, y además durante todo el evento tuve buenos puntajes, muy buenas olas y buena repercusión, entonces en general fue todo positivo”, declaró Iturria a la diaria. “Estuve a punto de traer una medalla mundial de la ISA, que para Uruguay hacía tiempo que no había un resultado así”, agregó.

La participación y entusiasmo de parte de los competidores fue muy bueno y la ISA prometió volver a hacer la competencia el año próximo. Además, Iturria declaró que el evento le dio “una inyección de motivación” al ver a los señores y señoras de 50, 60 y más años surfeando a un altísimo nivel. “El año que viene, si se hace, quiero ir mejor preparado para mejorar mi actividad”, anunció.

Crecimiento del surf en Maldonado

En su opinión, la escena del surf en Maldonado ha crecido mucho desde la pandemia como consecuencia de la cantidad de personas que vinieron a vivir a Punta del Este. “Antes entre semana surfeabas solo o con un grupo de amigos; hoy, todos los días, siempre hay gente surfeando”, detalló.

Explicó que este crecimiento trajo también repercusiones económicas en toda la industria del surf a nivel local, como por ejemplo en el mercado de venta de equipos deportivos, tablas, ropa y escuelas de surf.

En cuanto a la organización del surf a nivel nacional, Iturria remarcó que Uruguay “viene flojo” en competencias nacionales y que estas “son necesarias para promover el deporte y para que el semillero, o lo que sería los iniciantes, tengan entrenamiento, conocimiento y práctica”, con miras a competencias internacionales.

La falta de apoyo nacional “es un embole”

En ese sentido, el surfista apuntó contra la Unión de Surf del Uruguay (USU), que identifica como la mayor responsable de promover el deporte. “Gente capacitada para hacer eventos hay, pero la federación no se mueve mucho en ese sentido”, subrayó Iturria, quien conoce la escena desde adentro ya que él mismo fue secretario y vicepresidente de la USU en diferentes períodos.

“Yo sé cómo se labura ahí adentro y lo que cuesta y lo que se logra. Yo sé que Uruguay participó en algunos campeonatos clasificatorios a las Olimpíadas, con apoyo del Comité Olímpico y la Secretaría del Deporte, que está buenísimo, pero esa es la parte internacional. Yo lo que reclamo es en la parte nacional”, insistió el surfista.

Aunque a impulso de privados y surfistas como Ignacio Pignataro y Lucas Madrid se realizan algunos campeonatos internacionales, Iturria enfatizó la necesidad del circuito nacional y local para promover el deporte, darle actividad al surf y motivar a las próximas generaciones.

“En todo el año pasado no hubo circuitos nacionales de surf, no hubo promoción, no hubo cómo motivar a los chiquilines a que entrenen, aprendan, compitan. Tampoco en la categoría open hubo campeón nacional, ni de hombres, ni de damas, ni de longboard. Es un embole que pase eso cuando es un deporte tan lindo con tanta concurrencia y teniendo olas”, cuestionó.

USU prepara elecciones para diciembre

Desde 2020, cuando el surf ingresó como deporte olímpico, las reglas del juego han cambiado. Ahora los atletas no clasifican por el ranking nacional sino por cuán competitivos son frente a surfistas de otras nacionalidades. Por eso el secretario general de la USU, Federico Pérez del Castillo, entiende que Uruguay “necesita atletas que tengan roce y nivel internacional”.

Si bien considera que el campeonato local es importante, cree que lo más importante es que quienes andan bien a nivel nacional tengan la chance de “salir, invertir, competir” y medirse “con gente que después es la que va a estar peleando los cupos para las clasificaciones panamericanas y olímpicas”, explicó a este medio.

Muchas asociaciones en cada país han adaptado sus calendarios deportivos a los ciclos de gestión de cuatro años que marca el Comité Olímpico Internacional. Es el caso de la USU, que en diciembre llamará a elecciones para renovar su directorio.

“Es importante pasar raya y que se presenten otros, que se renueven las energías, que venga gente nueva y le meta cariño, horas y esfuerzo”, dijo Pérez del Castillo.

Respecto a las críticas sobre la falta de campeonatos nacionales, argumentó que, desde la pandemia, hubo una disminución de eventos a raíz de la falta de patrocinadores. Sin embargo, en los cuatro años que duró su mandato se realizaron 58 campeonatos en todo el país. “No me parece poca cosa”, comentó.

Durante 2024 casi no se realizaron eventos en Uruguay porque el foco estaba puesto en la Copa Río de la Plata de enero y en los campeonatos internacionales, sumado a que la selección de surf viajó en febrero a las clasificaciones para las olimpíadas. “Como era el último año del ciclo olímpico, se intentó fomentar esos eventos”, explicó Pérez del Castillo.

Figuras relevantes, pese a la escasez de recursos

Luego indicó que la federación no cuenta con recursos económicos. “Para los viajes, que son muy costosos, intentamos solicitar apoyo tanto a la Secretaría Nacional del Deporte, o al Comité Olímpico, o a las intendencias, que muchas veces nos apoyan. Como todo deporte menor acá en Uruguay, nos cuesta mucho. Entonces siempre es un poco a pulmón del atleta”, señaló.

No es algo exclusivo del surf. “Todos los deportes en Uruguay tienen muy poco apoyo del gobierno; sea el gobierno que sea, el apoyo es mínimo. Nuestra idiosincrasia deportiva es: primero vengan y traigan resultados y después vemos si se apoya”, lamentó.

Su aspiración es que la USU cuente con apoyo para que la selección viaje con todo pago y no tengan que ser los atletas, o sus padres, quienes tengan que invertir para participar en competencias mundiales.

“Voy a las reuniones panamericanas de surf y de noche no puedo dormir cuando veo los presupuestos que manejan otros países, cómo arman los equipos y cómo planifican”, confesó.

Por eso le parece “increíble” que, a pesar de todo, existan deportistas como Iturria o Julián Schweizer, quien ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2019, o Delfina Morisini, que estuvo a un paso de clasificar para los Juegos Olímpicos.

“Tenemos la suerte de que genéticamente somos unas bestias, porque con el apoyo que tenemos tendríamos que ser el último orejón del tarro. Sin embargo, no lo somos”, remató.