Fernando Hernández, conocido en San Carlos como El Tapera, fue asesinado cerca de la medianoche del martes 12 tras recibir dos balazos a la altura del abdomen.

El servicio de emergencia 911 fue alertado de los disparos a las 23.57. Además, el denunciante reportó “la posible presencia de una persona herida en una vivienda semiabandonada” en ese punto, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

El hombre, de 52 años, se encontraba inconsciente cuando llegó el equipo de emergencia médica, que, minutos después, constató su defunción. Allegados a la familia de El Tapera manifestaron su dolor en las redes sociales y dejaron entrever que transitaba una vida difícil.

“Nos criamos juntos, ir a su casa era de la salida de niña que más me gustaba; primo de mis primos, hijo y hermano de encantadoras personas. Eligió o no la vida que vivió, seguramente hizo lo que pudo, pero sí sé que era un tipo respetuoso, con códigos de los que se han perdido en la calle, vergonzoso muchas veces de su condición de 'pichi' (maldita palabra). Me importa poco lo que digan, yo te voy a extrañar”, escribió una de estas personas en su cuenta de Facebook.

El portal Maldonado noticias informó que el hombre contaba con antecedentes penales y que ahora el caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Policía Científica, bajo las órdenes de la fiscalía de 4° turno de Maldonado.

Entre otras medidas, se dictaminó la revisión de registros de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y la búsqueda de testigos. Se desconoce, por el momento, cuántas personas participaron en el homicidio y en qué circunstancias se produjo.