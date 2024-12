En la última sesión de la Junta Departamental de Maldonado, el edil nacionalista Darwin Correa opinó que “ya pasó el tiempo de análisis” sobre los resultados del balotaje que ganó la fórmula frenteamplista y llamó a “mirar lo que viene”, que es la Convención del Partido Nacional que el próximo 14 de diciembre confirmará a los candidatos a la Intendencia de Maldonado.

Remarcó que en esa instancia “sagrada y bendita” se confirmará la postulación del diputado Rodrigo Blás –líder de su sector– y del actual director de Recursos Humanos y Administración de la Intendencia de Maldonado, Miguel Abella, por el sector Todos por Maldonado que lidera Enrique Antía. “Uno de ellos será el intendente de Maldonado”, sentenció.

“El adversario político no está dentro de nuestras filas, es el Frente Amplio”, dijo, y pidió a sus correligionarios “dejar los egos y la soberbia de lado” para que en mayo se imponga “la herramienta” del PN. “Si tenemos la capacidad de bajar los egos al piso y no creernos que porque somos blancos tendremos la elección ganada, vamos a ganar”, agregó.

Correa enfatizó que la unidad partidaria será clave al momento de salir “a dar la batalla en las calles”. “Vamos a ganar si nos sinceramos y tratamos de que nuestro partido siga siendo el músculo, el cerno y el pienso que la gente espera de nosotros. Está demostrado en la historia de la política que el dedazo no gana en política, que lo que gana es la urna, convencer y hacer creíble una propuesta”, dijo.

Después consideró que “Maldonado tiene que dar un giro en torno al manejo de muchas políticas, principalmente en lo social”, y opinó que el más experimentado para hacerlo es su candidato, Rodrigo Blás.

En su opinión, la gestión de diez años de gobierno del PN en Maldonado no será suficiente para llevar al triunfo. “Vamos a ganar por lo que vamos a hacer. Vamos a competir con un adversario político que no ha sabido gobernar el departamento, que durante sus diez años de gobierno departamental no supo hacer las cosas”, fustigó.