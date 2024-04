El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) salió al cruce de los gremios que se abroquelaron en defensa de la doctora Ana Vernengo, anestesista del Hospital de Maldonado destituida tras denunciar por acoso laboral al director de ese centro, Guillermo Acosta.

“La destitución ha sido plenamente justificada y no responde a ninguna discriminación, persecución o acoso hacia la profesional médica. Por el contrario, se dispuso en acuerdo al debido proceso y ajustado a la conducta y antecedentes de la funcionaria acreditados, fehacientemente, por la administración”, sostuvo ASSE en un comunicado emitido este miércoles, tras varios días de silencio.

La semana pasada, en base a un análisis jurídico del expediente administrativo del caso, la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) concluyó que la destitución fue injustificada porque, de acuerdo a la propia sumariante, no había mérito para semejante sanción y porque la medida no tuvo en cuenta un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que la “desaconsejó”.

Ahora el prestador público admitió que la ONSC “no acompaña la sanción de destitución”, pero argumentó que esa postura “no tiene efecto vinculante para ASSE” y que, de todos modos, “la asesoría letrada del organismo comparte la calificación de muy grave y está de acuerdo con la destitución”.

Para ASSE no hubo acoso

También remarcó que la investigación administrativa por acoso laboral fue archivada el 19 de octubre de 2023 por parte de la gerencia de ASSE, en base a un informe elaborado por la Comisión de Acoso Laboral, “que dictamina que no surgen elementos” para determinar la existencia de los hechos denunciados por Vernengo.

El comunicado no se refirió a la medida cautelar dictaminada por la Justicia de Maldonado que, de acuerdo a la SAU, impuso a Acosta una orden de alejamiento de la denunciante, con lo cual no podría continuar ejerciendo su cargo de director en el hospital.

En cambio, ASSE menciona que en 2021 Vernengo faltó sin aviso a una hora de consulta en policlínica, que ese año fue sancionada porque trabajó en una mutualista al tiempo que estaba certificada en salud pública, y que buena parte de su carga horaria fue cubierta por otros colegas de enero a octubre de 2021 y de enero a octubre de 2022. Por lo expuesto, concluyó que la doctora “ha hecho prevalecer sus intereses personales por encima de los de la administración y sus usuarios” y justificó sus destitución.

El cargo fue declarado en conflicto por la SAU, que instó a los colegas a no presentarse a ningún llamado ni cubrir las horas que Vernengo dejó vacantes. No obstante, ASSE resolvió el asunto con la contratación de un especialista extranjero, por lo cual el servicio no se vio resentido, indicaron a la diaria fuentes del hospital.