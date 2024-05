La Comisión Pro Fomento de Punta Colorada se declaró “profundamente conmovida” por el femicidio de Karina Funes ocurrido el lunes 6 en una residencia del balneario. “Una de las más cobardes acciones que un hombre puede cometer sucedió aquí en nuestra pequeña comunidad. Nada podemos hacer con lo sucedido más que llorarlo, denunciarlo y exigir justicia”, expresó la organización en un comunicado.

“Ante esta desgracia nos preguntamos: ¿por qué no me avisó? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Podría haber hecho algo para evitar este desenlace? Muchas preguntas sin respuesta nos hacemos aquellos que conocíamos a Karina y somos sus vecinos”, agrega el texto.

Y continúa: “Quizás sea esta una señal de que necesitamos estar más cerca, sentirnos parte de una comunidad más amable y atenta, que nos dé confianza y contención cuando la necesitemos. Que tenemos que ser capaces de dar y pedir ayuda. Trabajar en este sentido quizás sea la mejor forma de honrar a nuestra vecina asesinada”.

Para reflexionar sobre ese “terrible hecho”, la comisión convocó a un encuentro que tendrá lugar este viernes 10, a la hora 20.00 en la sede del club del balneario.

Funes, de 53 años de edad, fue asesinada de un balazo que disparó un hombre al que había conocido a través de una red social dos meses antes, según informó Telemundo. En horas previas al femicidio, la mujer había radicado una denuncia en la Unidad de Violencia Doméstica de Piriápolis.

La persona que dio aviso a la policía sobre el letal ataque, declaró que vio discutir a la pareja y que, tras disparar el arma, el hombre huyó en un vehículo. Fue encontrado poco después en la Rambla de los Ingleses, a la altura de la Rinconada, donde protagonizó un siniestro vial.

Según informó la policía, el victimario intentó suicidarse de un disparo en la cabeza, pero sobrevivió y se encuentra grave, internado en un sanatorio. La fiscal del caso, Fiorella Marzano, dijo en FM Gente que cuando la mujer denunció que estaba en peligro se dictaminaron medidas cautelares de no acercamiento entre ambos, pero “no había tobilleras disponibles”.