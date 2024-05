Después de sumarse al paro nacional parcial programado para el 16 de mayo por el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), los obreros de Maldonado marcharán desde Punta del Este hasta la capital departamental en rechazo a despidos, persecución laboral y sindical e incumplimientos en varias obras, adelantó a la diaria el dirigente departamental Michael Pistone.

La movilización partirá desde San Rafael, pasará por la Torre Trump y seguirá por la avenida Roosevelt hacia la Junta Departamental de Maldonado, para terminar frente a la sede fernandina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El sindicato espera ser recibido, ese mismo día, por la Comisión de Trabajo de la Junta para tratar el conflicto con Faroy S.A por el cese de unos 100 trabajadores de la Torre Trump.

El caso no ha tenido avances y los obreros cesados están realizando concentraciones frente a la torre ubicada en la parada 9 ½ de la Playa Brava, dijo Psitone. Aunque el 23 de mayo habrá una “audiencia colectiva” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pretenden reunirse con los ediles para que convoquen a los empresarios que integran el fideicomiso de la torre y avanzar en la negociación con vistas al encuentro en la sede ministerial.

“La idea es que se clarifique por parte del fideicomosio cuáles son las intenciones y cuál es la viabilidad del proyecto; que se comprometa a algo antes de la audiencia en el ministerio”, señaló el dirigente. Luego recordó que, si bien hay propietarios residiendo en el edificio, Faroy SA tenía por delante la construcción del estacionamiento con tres subsuelos que insumirían, por lo menos, un año más de trabajo.

Según las conversaciones mantenidas por la dirigencia sindical con miembros del fideicomiso, estos desconocían que Faroy S.A planeaba retirarse de la construcción y dar de baja a todos los trabajadores que tiene en planilla, tanto contratados directamente como subcontratados. Al margen de esa decisión, atribuida a motivos económicos, representantes de la firma señalaron que esta mantendrá sus propiedades en la torre, añadió Pistone.

Incumplimiento en obras con excepciones

Otra situación que el Sunca planteará en un segundo encuentro con los ediles de la Comisión de Trabajo es el incumplimiento de los acuerdos por parte de las obras que se construyen con excepciones a la normativa edilicia votadas en la Junta.

“Ninguna empresa está cumpliendo con el 100 por ciento de contratación de mano de obra calificada o no calificada de mujeres, 5% en cada caso. Tampoco se cumple el 4% de contratación de compañeros y compañeras con capacidades diferentes”, dijo Pistone. Por ese motivo, a partir del 16 de mayo profundizarán su reclamo de que se cumplan estos acuerdos y solicitarán un encuentro con los ediles.

Tensión en club de golf de Laguna del Sauce

Paralelamente, continúa el conflicto con la constructora A&C, por el despido de cuatro trabajadores en el club de golf de Laguna del Sauce. Para el Sunca se trata de un caso de persecución sindical, en represalia por el reclamo de indumentaria que era parte del convenio colectivo.

El dirigente Ignacio Bardesio, encargado de las negociaciones, señaló este jueves a la diaria que la situación “se tensó” durante una reunión bipartita mantenida el viernes pasado, porque la empresa se mantiene en la postura de no reintegrar a los trabajadores.

Aunque la Liga de la Construcción del Uruguay está actuando “como mediadora” y trató de “hacer entender que el reclamo no es descabellado”, no hubo avances, lamentó Bardesio. A&C “no solo no va a reintegrar a ninguno, sino que va a sacar a más trabajadores a mediados de mes; en los próximos días se agudizará el conflicto”, adelantó.

En vistas de esta situación, el Sunca instaló una carpa y una olla para colaborar con los obreros cesados. Además, prevé llevar su movilización hacia la ruta interbalnearia, ya que el obrador no está a la vista del público. “Haremos más público el conflicto, lo mostraremos más hacia afuera, con acciones junto a la ruta”, enfatizó el dirigente. En la obra, que de acuerdo al Sunca tiene al menos dos meses más antes de finalizar, hay 25 empleados.

Paros y asambleas sorpresivas

La “persecución laboral y sindical y el incumplimiento colectivo” por parte de la empresa Asuan, dedicada a la instalación de aires acondicionados, es otro de los conflictos que por estos días ocupa al Sunca departamental.

Según Pistone, entre otros hechos, la firma “violenta un montón de derechos” de los trabajadores al implementar un “seguimiento riguroso y excesivo” sobre las tareas de quienes están sindicalizados. A modo de ejemplo, dijo que se instalaron GPS en los camiones y que se exige a los choferes pasar sobre los lomos de burro a una velocidad mayor a la permitida por las normas de tránsito.

El Sunca también reclama el pago de una media hora por descanso, al que la empresa se niega. Por todo, se declaró en conflicto con Asuan y realiza “paros y asambleas sorpresivas”.