“Queremos encontrar a los responsables de esto, entendemos que no fue un accidente. No soy abogado ni investigador, pero quiero que se investigue porque no tengo ninguna duda de que no fue un accidente”, dijo Luis Cabrera, hermano del hombre que pereció junto a su esposa en el marco del incendio de la residencia de descanso que poseían en las Sierras de Garzón, al noreste de Maldonado.

A más de un mes de la tragedia, familiares y amigos del matrimonio se movilizaron este miércoles 24 frente a la Fiscalía de Maldonado en reclamo de “respuestas” sobre la causa, que está a cargo de la doctora Ana Laura Rosés. “Queremos justicia, estamos esperando los cuerpos, aunque sé que se está trabajando fuerte en la investigación. Confiamos 100% en eso. Sé que vamos a tener justicia”, agregó el hermano de Mario Cabrera, en una rueda de prensa.

Familiares y allegados creen que la muerte del matrimonio pudo estar vinculada con algún juicio que llevaran adelante en su estudio jurídico, dedicado a la materia civil. Ana Silvia Rodríguez, abogada de la familia y prima de la mujer fallecida, reclamó “una investigación exhaustiva” para determinar qué pasó.

“Como ciudadanos, como operadores del derecho, como amigos, como familia de Mercedes y de Mario, lo que necesitamos es tener respuestas, que se investigue todo lo posible y se sepa qué fue lo que pasó. Como sociedad, precisamos saber siempre la verdad”, señaló.

La abogada dijo que hay informes de una junta médica del Instituto Técnico Forense y de Bomberos, y que la semana pasada la fiscal aceptó diligenciar algunas medidas solicitadas por la familia. Señaló que “existen dudas” por las circunstancias en que se produjo el incendio, y que confía en que puedan despejarse en la investigación.

“Manejamos todas las probabilidades, desde lo accidental hasta lo no accidental” en cuanto al origen del fuego, dijo, aunque declinó avanzar en consideraciones “por respeto” a las instituciones y al trabajo de quienes investigan el caso.