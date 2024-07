Un grupo de vecinos con una amplia trayectoria en generación de acciones para la protección y preservación de sitios emblemáticos de Punta del Este —como el muelle de Mailhos, Las Mesitas, el Totem de la Parada 1 o el Teatro de Verano Margarita Xirgú— solicitó al municipio del balneario y a la Comisión de Patrimonio Departamental que se preserve el histórico edificio donde funcionó la primera comisaría.

La preocupación radica en el edificio —hoy perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional y construido en 1921— que se encuentra en la manzana 48 y que el Estado prevé vender a privados en el marco del proyecto de Recalificación del Puerto de Punta del Este y sus Vecindades .

“Nunca logramos obtener información sobre el proyecto antes de la presentación pública. Ahí notamos que en la manzana que será vendida para construir edificios con excepciones en altura, se contempla la preservación de un ceibo añejo, pero nada se dice del antiguo edificio de la primera comisaría, donde hoy funciona un museo policial”, señaló a la diaria uno de los integrantes del grupo, Álvaro Pérez Tort.

Trascartón, se enteraron de que el edificio no tenía una declaratoria patrimonial que lo proteja, con lo cual queda expuesto a ser derribado para el desarrollo del emprendimiento inmobiliario que promueve la Intendencia de Maldonado (IDM) en acuerdo con otros ministerios.

Esto amplió la inquietud a más vecinos, preocupados por el futuro de una construcción que consideran de “arraigo en la gente, que es parte de la identidad y la cultura, y los orígenes del balneario, que se dio en el entorno portuario”. A partir de ese momento, se organizaron para acercar su inquietud a las autoridades del municipio local.

“Si el edificio desaparece en su totalidad, pasa al olvido y se perderá una parte de nuestra historia. Ya no tiene sentido protegerlo mediante una declaratoria patrimonial, por lo cual su futuro depende de la voluntad de las autoridades”, comentó.

Finalmente, lograron el apoyo del Municipio para solicitar a Urbanismo que, al menos, se preserve la fachada del edificio, como se estila en otras partes del mundo, aunque también hay antecedentes en Uruguay y el propio balneario.

El concejo encabezado por el alcalde Javier Carballal remitió una nota a la dirección de Urbanismo de la IDM para informar sobre la propuesta de los vecinos, para manifestar que la apoya y solicitar una reunión a fin de que puedan hablarlo directamente con el intendente Enrique Antía.

Foto: Gentileza Álvaro Pérez Tort.

Reunión con la Comisión de Patrimonio Departamental

Paralelamente, el grupo se reunió ayer con la Comisión de Patrimonio Departamental, cuyo referente es Fernando Cairo, con la finalidad de conversar sobre el destino del histórico edificio y conocer la postura de este órgano asesor de la IDM. En la instancia entregaron una carta con 90 firmas “espontáneas” de vecinos y amigos que quisieron acompañar la iniciativa.

Pérez Tort señaló que encontraron una buena receptividad a los argumentos que ofrecieron sobre la relevancia del espacio que quieren preservar.

“Analizarán nuestro planteo en la próxima sesión; nuestra aspiración es que se expidan a nuestro favor y que le den esa opinión al área de Urbanismo o al intendente”, dijo el vocero vecinal.

Aunque prefieren esperar la decisión de la comisión, los vecinos ya preparan una nota a la Junta Departamental. Pretenden llevar su propuesta a los ediles que, en algún momento, tendrán que evaluar y aprobar la excepción edilicia para el proyecto residencial y comercial de la manzana 48.

Confianza en Antía

Los vecinos entienden que, si una de las condiciones para conceder la excepción en altura es mantener el ceibo que se encuentra en el padrón de la manzana 48, también se podría plantear la preservación de la fachada del edificio policial.

“No tiene sentido plantear una declaratoria de patrimonio que, además, afectaría al padrón que ya está con el cartel de venta. Es mucho más razonable que consideren el planteo de la sociedad, que es factible, viable y para nada descabellado. Incluso puede dar una buena imagen de las autoridades del gobierno y de los inversores, que preserven la historia y la identidad del lugar”, argumentó Pérez Tort.

Tras haber cumplido los pasos, la meta es sentarse a conversar con Antía. “Con nosotros ha sido una persona accesible y se ha mostrado afín a lo que hacemos. No creo que tengamos inconveniente en conseguir la reunión y esperamos que acompañe nuestra postura, que no es contraria al proyecto en sí, porque no somos expertos para saber si es viable o no”, subrayó.

El arquitecto Leonardo Altmann, profesor del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional Este y docente del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, declaró que este es “uno de los pocos edificios de principios de siglo XX que quedan en el balneario” y aunque no tiene ninguna cautela ni normativa que lo proteja “es importante saber si esta parte de la manzana, significativa de la historia del lugar, será preservada”.