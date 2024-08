“Maldonado prefiere pedir perdón a pedir permiso. El proyecto no pasó por esta comisión, tiene que pasar, y no miraremos hacia el costado”, advirtió el director William Rey.

William Rey, director de la Comisión del Patrimonio de la Nación, envió una carta al intendente de Maldonado, Enrique Antía, para reclamarle “los recaudos de la obra” de la estatua en homenaje a Francisco Piria, que el jefe comunal pretende inaugurar este miércoles 21 en la rambla de Piriápolis, que es Patrimonio Histórico Nacional.

En la nota, el director manifiesta su “preocupación” porque la Intendencia de Maldonado (IDM) no remitió ningún informe de la estatua promovida por el Ejecutivo, su basamento y ubicación, a fin de que la Comisión del Patrimonio pueda evaluarla.

“No quiere decir que no vayamos a aprobarla, capaz que es correcta. Pero si no cumple con determinadas condiciones y estamos a tiempo, trataremos de corregirlo. De lo contrario, hacemos un apercibimiento”, dijo Rey a la diaria.

Rey: “Antía no suele contestar”

Rey espera una respuesta del intendente, aunque “Antía no suele contestar”. “Si no envía la información, insistiremos en la sesión de la semana próxima”, advirtió. Luego explicó que la comisión sólo podría ordenar “un par de obras” por vía judicial, ya que esa orden “se realiza a través de las intendencias cuando un organismo o un particular incumple las disposiciones”.

“Pero claro, en este caso es la IDM. En Maldonado las cosas son así, prefieren pedir perdón que pedir permiso”, sentenció Rey, quien también reconoció que conflictos de este tipo son comunes con la intendencia montevideana. Si bien la comisión puede aplicar multas ante los incumplimientos, la tesitura del directorio es exponer públicamente al organismo infractor.

Para este caso, el director consideró que “lo más importante es que esta obra sea evaluada como corresponde, en su rol de defensa del patrimonio nacional”.

“No miraremos para el costado”

Según informaron ediles de diferentes partidos a la diaria, la Junta Departamental volverá a tratar, este martes 20, el tema que se truncó en la sesión pasada, cuando un par de oficialistas estaban fuera de su banca al momento de la votación e impidieron alcanzar la mayoría especial que se necesitaba para la anuencia.

La sesión promete un largo debate. No obstante, para Rey ese es un tema aparte. “La Junta Departamental de Maldonado tiene una larguísima tradición de haber votado disparates, en esta y otras administraciones. Evidentemente, la presión económica es muy grande en ese departamento. Pero en este caso, por más que estén los votos en la Junta del proyecto, tiene que pasar por la comisión. Lo que nunca haremos es mirar para el costado”, concluyó.

Entretanto, los vecinos del balneario continúan su campaña de firmas para impedir que la estatua afecte la visión paisajística de la rambla, declarada patrimonio histórico en buena parte de su extensión.