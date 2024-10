La Fiscalía de Maldonado investigará una denuncia presentada el sábado en la mañana por la ex presa política, activista social e histórica militante del Frente Amplio (FA) Alicia Martínez Albergati, quien actualmente milita de forma independiente desde el comité de base Caminando, en Piriápolis.

Martínez denunció ante la Policía que fue víctima de violencia psicológica al ser insultada por el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Eduardo Antonini y de violencia física por parte de una mujer que funge como “patovica” del legislador, mientras ella militaba por el Sí al plebiscito de la seguridad social y Antonini lo hacía en el marco de una actividad de su sector, con participación de dirigentes nacionales y locales.

Según la denuncia a la que accedió la diaria, Martínez se acercó al legislador mientras era acompañado por su esposa, la edila Adriana Costa, y una colaboradora personal cuyo nombre desconoce. “Machista golpeador no queremos en Piriápolis”, le gritó Martínez, quien en su denuncia sostuvo que, hace décadas, asesoró a la anterior esposa del legislador por ser víctima de violencia doméstica.

La denunciante, de 70 años, aseguró que entonces Antonini le gritó “loca” y que ella se aproximó para exigirle que se disculpara como “veterana de Piriápolis”. En ese momento, “una patovica del diputado” la tomó a golpes en la cara y le produjo heridas en ambos brazos. Las lesiones fueron certificadas posteriormente por un médico de la policlínica pública del balneario.

Además de la denuncia en la comisaría local, en la noche del sábado Martínez prestó declaraciones en su domicilio ante el encargado de la seccional. Lo mismo hizo el legislador en su casa. Antonini dijo a la diaria que declaró “como testigo” porque fue mencionado en la denuncia. Negó rotundamente haberla insultado y sostuvo que “no vio ninguna agresión” y que “no tiene idea” de a qué mujer acusa Martínez de haberla golpeado.

Eduardo Antonini: “Es una maniobra para perjudicarme”

“Estaba en la feria, frente al stand del comité Eduardo Mondello, cuando apareció esta señora insultando, por lo que me di vuelta y me retiré de la feria con ella insultándome con el puño en alto. No le grité nada, no intercambié ninguna palabra ni vi absolutamente nada”, relató el legislador y aseguró que “todo el comité Mondello está de testigo”.

“No estoy acusado de nada, no tengo ningún patovica y no había nadie más que Adriana [Costa, su pareja y edila] y yo. En ese momento no había nadie, la gente que estaba conmigo seguía repartiendo listas en la feria. No tengo idea de la mujer a la que se refiere, no vi absolutamente nada”, insistió Antonini.

Por otra parte, interpretó las acciones de Martínez como “una maniobra” para perjudicarlo. “Ella me gritó varias veces que va a hacer campaña para destruirme; no voy a entrar en esas declaraciones políticas, es un incidente como han sucedido en alguna barriada cuando alguien insulta: me doy media vuelta y me voy”, enfatizó.

Antonini también sostuvo que nunca tuvo episodios de violencia con su exesposa. “Cuando se me acercó con el puño, gritándome ‘machista golpeador’, incurrió en una acusación falsa. Con la mamá de mis hijos tengo una excelente relación, nunca tuve una situación de violencia, esta señora está faltando a la verdad”, dijo Antonini.

“Todo es una maniobra, hacer campaña para destruirme, una operación política, y no voy a hacer nada porque lo tomo como un hecho aislado como cualquiera de los que pueden pasar mientras repartes listas en una feria”, acotó el diputado, que va por su reelección encabezando la lista 609 departamental. Por último, señaló que “la violencia política no debe existir en ninguna de sus formas: ni la violencia verbal ni difundir mentiras”.

Silvana Amoroso: “El FA analiza el episodio en sus diferentes espacios”

“Nos parece una situación triste y lamentable. Vamos a esperar que se expida la Justicia y, entretanto, propiciamos una reflexión en diferentes espacios del FA”, declaró a este medio la presidenta del FA departamental, Silvana Amoroso.

“Repudiamos cualquier acto de violencia, en cualquier ámbito, incluyendo la política dentro y fuera del partido. Tenemos claro que una compañera fue agredida y que el diputado Antonini no fue quien la agredió. La denuncia apunta a una mujer”, puntualizó.

Amoroso convocó a una reunión “urgente” de la Comisión Asesora en Género, que se realizó este domingo 29. Durante el encuentro, en el que participaron unas 15 mujeres –incluida la integrante Adriana Costa–, varias participantes reclamaron que la Mesa Política trate el asunto en su sesión del próximo jueves.

Amoroso dijo que “no sabe” si llegarán a abordarlo esta semana, pero señaló que el secretariado del FA lo tratará en su sesión de este lunes por la noche.

Luego lamentó que “la violencia está entre todos” y destacó que en la reunión de la Comisión de Género reflexionaron sobre lo que sucedió basándose en los elementos disponibles, es decir, la versión que aportó Costa y la denuncia de Martínez.

Amoroso señaló que la denunciante “no pertenece a ningún sector” y que en los últimos tiempos se había alejado de la militancia, para retomarla hace unos meses. “Nos solidarizamos de todas maneras, porque tiene una larga historia en el FA y en las organizaciones sociales”, dijo e insistió en su rechazo a cualquier tipo de violencia de género.

Pepi Gonçalves: “La violencia en política es brutal”

Irene Pepi Gonçalves, quien es candidata a diputada por Casa Grande, participó en la reunión de la Comisión de Género, a la que asistieron “muchas mujeres que quieren mucho a Martínez”. Unas “estaban quebradas” y varias reclamaron que el tema vaya al Tribunal de Conducta Política “cuando laude la Justicia”.

“Es una situación muy negativa para el FA, que analizamos con los elementos disponibles. Hubo una preocupación por las condiciones de Alicia, una mujer conflictiva pero muy querida por el FA, y hubo también una reflexión porque la violencia en política es brutal”, dijo a la diaria.

En ese sentido, dijo que a partir de este episodio la comisión renovó su compromiso de trabajar en contra de la violencia de género en el ámbito partidario tan pronto pase la campaña electoral. Recordó que hace dos años se acordó hacer dos ciclos de talleres –uno para varones y otro para mujeres–, pero no se avanzó.

“Somos el único partido que hemos hablado del tema de la violencia interna y que elaboramos y pusimos en práctica un protocolo. Ahora necesitamos inversión para procesar o generar debates”, consideró.

A su juicio, hay que “citar una mesa política para que los hombres se hagan cargo del tema de la violencia y participen. Hay que poner no sólo este caso arriba de la mesa”.

Raquel Hernández: “El diputado es responsable, no alcanza con decir ‘yo no fui”

Alicia Martínez dijo este lunes a la diaria que está “muy mal” física y psicológicamente por lo ocurrido, razón por la que al momento de la consulta declinó hablar sobre el asunto. La feminista Raquel Hernández, compañera de militancia política y también reconocida por su lucha contra la violencia de género, se expidió en las redes sociales en defensa de Martínez.

“Nadie le ata los cordones de los zapatos con sus más de 50 años de militancia frenteamplista. Actualmente vive y milita en Piriápolis. Es una mujer adulta mayor que ha sido depositaria de la violencia política más embromada”, escribió en su cuenta de Facebook. “Violencia física, generacional y psíquica. Le gritaban loca y quien le pegó es una mujer joven”, remarcó.

Luego apuntó a la secretaria “de confianza de Antonini” en el Parlamento. “No tiene ningún justificativo el diputado. Es responsable de la violencia basada en género. No alcanza con decir ‘yo no fui’”, remató Hernández.